आज 20 जनवरी 2026 मेष राशिफल: मेष राशि वाले प्राप्त करेंगे अपेक्षित उपलब्धियां, इच्छित लक्ष्यों को करेंगे प्राप्त

Aaj ka Mesh Rashifal 20 January 2026, Aries Horoscope Today: पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे.

मेष - कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सफलता का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सहज प्रयास में अपेक्षित उपलब्धि संभव होगी. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक एवं वाणिज्य मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में विविध प्रयास बनेंगे. उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सुविधा संसाधन बढेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रशासन से लाभ बनेगा. इच्छित लक्ष्यों को पाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. तटस्थता बनाए रखेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में बड़प्पन बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर जोर रहेगा. आवेश में न आएं. सहजता आगे बढें. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी. तेजी से काम लेंगे.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

