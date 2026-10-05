Kumbh Tarot Rashifal 5 October 2026: जोखिम के कार्यों से दूर रहें, संतुलन व सूझबूझ से कार्य करें

कुंभ

नाइन आफ वांड्स

आप का दिन आप के लिए समस्या से उलझाव अनुभव करने की अपेक्षा एक सिरे करने की कोशिश बनाए रखने का संकेतक है. लेनदेन में सावधानी से आगे बढ़ें. भूलचूक से कार्यगति प्रभावित हो सकती है. विरोधी लोग सक्रियता दिखा सकते हैं. जरूरी विषयों को समय पर पूरा करें. लक्ष्य की ओर सहज गति बनाए रखें. धूर्तों से सतर्कता बढ़ाएं.

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लोगों से सावधानी बढ़ाएंगे. सहजता से रिश्ते बनाए रखेंगे. अन्य के प्रभाव में आने से बचें. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. अनुभवी की सलाह पर ध्यान दें. योजनाओं को अनुशासन से आगे बढ़ाएं. कारोबारी स्थिति औसत रहेगी. परस्पर सहयोग बनाए रखें. परिस्थितियां नियंत्रण कम आएंगी. कार्यों को समय पर पूरा करें.

स्वास्थ्य: शारीरिक जांच नियमित कराएं. सेहत अच्छी रहेगी. दिनचर्या को नियमित बनाने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक आय मध्यम रहेगी. जोखिम के कार्यों से दूर रहें. संतुलन व सूझबूझ से कार्य करें.

रिश्ते: घर के लोग व दोस्त सहयोगी रहेंगे. रिश्तेदारों से सूचनाएं साझा करने से बचें. आलोचना न करें.

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