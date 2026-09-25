Aaj ka Rashifal 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर आज कर्क राशि वाले पा सकते हैं नई नौकरी, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: हुनर बढ़ाने का है सही समय, व्यापारिक लेन-देन में बरतें सावधानी

मेष राशि के जातकों के लिए यह अपने हुनर को और बढ़ाने का समय है. आपकी कड़ी मेहनत और काम आपको समाज तथा कार्यक्षेत्र में सम्मान दिलाएगा.

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अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. रिश्तेदारों से मतभेद होने की संभावना है और व्यापार में हानि हो सकती है, इसलिए सावधान रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पेट भरकर भोजन दान करें.

वृष राशि: आर्थिक स्थिति में आएगा बड़ा सुधार, व्यापार में होगा धन लाभ

वृष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. करियर के क्षेत्र में भी परिस्थितियां काफी बेहतर होंगी.

काम में लगातार आ रही रुकावटें दूर होंगी और मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार में धन लाभ का मजबूत योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

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आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पीले फल दान करें.

मिथुन राशि: लड़ाई-झगड़े से रहें दूर, व्यापार में नुकसान से बचने की जरूरत

मिथुन राशि के जातकों को हर तरह के लड़ाई-झगड़े से दूर रहना चाहिए. आलस्य छोड़कर अपने काम में लग जाने का यह बिल्कुल सही दिन है.

प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. अचानक यात्रा का योग बन सकता है, हालांकि व्यापार में थोड़ा नुकसान होने की आशंका है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को प्रेमपूर्वक रोटी खिलाएं.

कर्क राशि: योजनाएं होंगी पूरी तरह सफल, मिलेगा नई नौकरी का शानदार ऑफर

कर्क राशि के जातकों द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी. आपको किसी अच्छी जगह से नई नौकरी का बेहतरीन ऑफर प्राप्त हो सकता है.

आपकी कार्यक्षमता में इजाफा होगा. हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ दान करें.

सिंह राशि: दूर होगी परिवार की टेंशन, व्यापारिक खर्चों पर रखें नियंत्रण

सिंह राशि के जातकों के परिवार में चल रही पुरानी टेंशन पूरी तरह दूर होगी. फिलहाल अपनी नौकरी बदलने के बारे में बिल्कुल न सोचें.

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कहीं दूर से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है और संतान से सुख प्राप्त होगा. अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि व्यापार में खर्चे बढ़ सकते हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करें.

कन्या राशि: मेहनत का मिलेगा शानदार फल, व्यापार में जल्दबाजी में न लें फैसला

कन्या राशि के जातकों की भाई-बहन के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है. हालांकि, आपकी कड़ी मेहनत का बेहद अच्छा फल प्राप्त होगा.

तरक्की और उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. उधारी के लेन-देन से बचें और अपने अंतरमन की आवाज सुनकर ही कोई निर्णय लें. व्यापार में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): औरेंज

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को ताजा रोटी खिलाएं.

तुला राशि: बातचीत में बरतें गंभीरता, व्यापार से जुड़े सभी कार्य होंगे पूरे

तुला राशि के जातकों को अपनी वाणी का प्रयोग काफी गंभीरता से करना चाहिए. किसी से भी बहस या लड़ाई-झगड़े में पड़ने से बचें.

लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें और किसी को भी पैसा उधार न दें. संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, हालांकि व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान श्री विष्णु जी की विधि-विधान से पूजा करें.

वृश्चिक राशि: जिद्दी रवैये से बचें, व्यापार के सिलसिले में हो सकती है यात्रा

वृश्चिक राशि के जातकों को किसी भी काम में जिद नहीं दिखानी चाहिए. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप किसी शुभचिंतक से मदद ले सकते हैं.

धन से जुड़े फैसले काफी सोच-समझकर करें और परिवार में मतभेद न बढ़ने दें. व्यापार से संबंधित किसी जरूरी यात्रा का योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): सुनहरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को ताजे फल दान करें.

धनु राशि: दूर से मिलेगी अच्छी खबर, सुधरेंगे रिश्तेदारों से संबंध

धनु राशि के जातकों को कहीं दूर से कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

मन की पुरानी टेंशन दूर होगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. व्यापार से जुड़े खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं.

मकर राशि: सुधरेगी धन की स्थिति, परिवार की सलाह से लें बड़ा फैसला

मकर राशि के जातकों की धन की स्थिति में बड़ा सुधार होगा और मन का तनाव दूर होगा. धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करना होगा.

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कोई भी बड़ा फैसला परिवार वालों की सलाह लेकर ही करें. सेहत के मामले में बिल्कुल लापरवाही न बरतें, व्यापार में लाभ का मजबूत योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र पर दें विशेष ध्यान, प्रॉपर्टी से होगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लाभ होने का योग बना हुआ है.

अपनी बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, इससे मानसिक तनाव कम होगा. आपकी सेहत पूरी तरह ठीक रहेगी और व्यापार से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को श्रद्धापूर्वक रोटी खिलाएं.

मीन राशि: पूरे होंगे रुके हुए काम, सकारात्मक सोच से मिलेगी सफलता

मीन राशि के जातकों के लिए रुके हुए कामों को पूरा करने का यह सबसे सही समय है. सकारात्मक सोच के साथ काम करने से सफलता मिलेगी.

करियर के क्षेत्र में थोड़ी मेहनत बढ़ानी होगी. प्रेम संबंधों में सफलता हासिल होगी. लंबी दूरी की यात्रा न करें और व्यापार में लाभ के लिए अपने प्रयास तेज कर दें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): हल्दी जैसा पीला रंग

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

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