scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrat For Men: 2026 में ये होंगे पुरुषों के 5 सबसे बड़े व्रत, कर्ज-रोग-पापों से मिलेगी मुक्ति

हिंदू कैलेंडर में कई ऐसे व्रत होते हैं, जिन्हें पुरुष वर्ग बड़ी श्रद्धा से करता है. ये व्रत कर्म शुद्धि, सुख-शांति और मनचाहा फल पाने के उद्देश्य से किए जाते हैं. नए साल 2026 में भी ऐसे कई प्रमुख व्रत-त्योहार आने वाले हैं, जिन पर पुरुष बढ़-चढ़कर पूजा-पाठ करते हैं.

Advertisement
X
पुरुषों के लिए अत्यंत फलदायी होते हैं ये 5 प्रमुख व्रत. (Photo: Pixabay)
पुरुषों के लिए अत्यंत फलदायी होते हैं ये 5 प्रमुख व्रत. (Photo: Pixabay)

सनातन धर्म में व्रत और पूजा-पाठ सिर्फ स्त्रियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पुरुषों के लिए भी इनका विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू कैलेंडर में ऐसे कई व्रत-त्योहार आते हैं, जिनमें पुरुष समाज बढ़ चढ़कर पूजा-पाठ में शामिल होता है. इसका उद्देश्य कर्मों की शुद्धता, जीवन में सुख-शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकता है. आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि हिंदू पंचांग में पुरुषों द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रत कौन से हैं और साल 2026 में वो कब-कब आएंगे.

1. बड़ा मंगल
बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह में आने वाला विशेष मंगलवार होता है, जिसे अत्यंत फलदायी माना जाता है. इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. यह व्रत पुरुषों द्वारा बड़े पैमाने पर रखा जाता है. कहते हैं कि इस दिन बजरंगबली की पूजा से बल, साहस और रोग मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है. नए साल में पांच बड़े मंगल होंगे. पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को होगा.

2. हनुमान जयंती
हनुमान जयंती का पर्व हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह व्रत हर साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को रखा जाता है. हनुमान जयंती का व्रत श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. इस व्रत में ब्रह्मचर्या का विशेष रूप से पालन किया जाता है. यह व्रत भी खासतौर से पुरुषों द्वारा किया जाता है. इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का विधान है. हनुमान जंयती पर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ विशेष फलदायी माना गया है. नए साल में हनुमान जयंती का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

lord hanuman
ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल आज, जानें पूजन का शुभ मुहूर्त और उपाय
Nawab Wajid Ali Shah
हनुमान जी का परम भक्त था ये मुस्लिम शासक, पढ़ें बड़ा मंगल से जुड़ी रोचक कथा
bada mangal 2025 hanuman ji
ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल आज, जानें शुभ योग, पूजन विधि और उपाय
bada mangal 2025
ज्येष्ठ माह में आएंगे 5 बड़े मंगल, नोट कर लें दिन-तारीख
Bada Mangal 2024
ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज, जानें महत्व, पूजन विधि और नियम
Advertisement

3. चैत्र और शारदीय नवरात्र
चैत्र माह और आश्विन माह में आने वाले नवरात्र व्रत भी पुरुषों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाते हैं. इन पावन दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत उपासना होती है. अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन के साथ नवरात्र समाप्त हो जाते हैं. इस साल चैत्र नवरात्र 20 मार्च से शुरू होंगे. जबकि शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे.

4. सावन सोमवार
सावन के सोमवार का व्रत भी पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. श्रावण मास के पवित्र दिनों में भक्त कांवड़ यात्रा पर भी जाते हैं. और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि सावन सोमवार के व्रत करने से इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है. 2026 में सावन सोमवार के व्रत 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को रखे जाएंगे.

5. भौम प्रदोष व्रत
मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ-साथ मंगल ग्रह और हनुमान जी की पूजा का भी विधान है. कहते हैं कि इस दिन व्रत-उपासना से पापों का नाश, कर्ज मुक्ति और साहस शक्ति में वृद्धि होती है. इस साल तीन भौम प्रदोष व्रत होंगे. 28 अप्रैल को पहला भौम प्रदोष व्रत होगा. इसके बाद 25 अग्सत और फिर 8 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement