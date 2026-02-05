Shukra Gochar 2026: धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, बदल जाएगी 3 राशियों की तकदीर!

Venus Transit Rashifal Shukra Gochar: शुक्र ग्रह को ज्योतिष में केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि प्रेम, सौंदर्य, कला, रिश्तों और सुख-सुविधाओं का भी कारक माना जाता है. जब शुक्र अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो इसका असर व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं पर साफ तौर पर दिखाई देता है. शुक्र ग्रह मकर राशि में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं, ऐसे में शुक्र और मंगल का यह संयोग ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों को नया आयाम दे सकता है. शुक्र 11 फरवरी की सुबह 8 बजकर 55 मिनट तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इस दौरान कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र गोचर आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है. इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. करियर के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें नए सौदे और साझेदारी से लाभ हो सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत होगी. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं .

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर रिश्तों और साझेदारी के मामलों में बेहद शुभ साबित हो सकता है. वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सराहना और मान-सम्मान मिल सकता है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. विलासिता से जुड़ी चीजों पर खर्च करने का अवसर मिलेगा. कला, फैशन, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास तौर पर लाभकारी रहेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ावा देगा. इस दौरान आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी, जिससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश के लिहाज से यह समय अनुकूल है. भविष्य के लिए की गई योजनाएं सफल हो सकती हैं. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. नए रिश्ते बनने के भी योग हैं. सेहत के मामले में भी सुधार देखने को मिलेगा .मानसिक तनाव कम होगा.



