Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना खत्म हो जाएगी घर की शुभता

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर का सबसे हिस्सा होता है रसोई और रसोई की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है फ्रिज. फ्रिज आज के वक्त की सबसे खास जरूरत मानी जाती है. वैसे तो फ्रिज का प्रयोग खाना, सब्जी, फल वगैरह रखने के लिए किया जाता है ताकि भोजन लंबे समय खराब न हो.

लेकिन, क्या आपको बता है कि फ्रिज की वजह से भी हमारे घर का वास्तु खराब हो सकता है. दरअसल, कई लोग फ्रिज के ऊपर कई सारी वस्तुएं रख देते हैं जिसको वास्तु शास्त्र के मुताबिक बहुत ही अशुभ माना गया है. कहते हैं कि फ्रिज के ऊपरी भाग को भरे रखना घर में नकारात्मकता लाता है. चलिए जानते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन सी चीजें रखने से बचना चाहिए.

पैसे

बहुत से लोग बिना सोचे-समझे अपनी सुविधा की वजह से फ्रिज के ऊपर बहुत सारे पैसे रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह आदत बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती है. ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह रुकने लगता है और आर्थिक हानि या अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना रहती है.

मेटल की वस्तुएं

कई लोग फ्रिज के ऊपर मेटल की वस्तुएं या ट्रॉफियां सजाकर रख देते हैं. लेकिन, वास्तु के अनुसार यह भी सही नहीं माना जाता है. ऐसा करने से घर की ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और आर्थिक व मानसिक परेशानियां बढ़ने की संभावना बनी रहती हैं.

सजावट की वस्तुएं

कई लोग फ्रिज को खूबसूरत दिखाने के लिए उसके ऊपर गुलदस्ता या बांस का पौधा रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह उचित नहीं है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर की शुभ ऊर्जा बाधित होती है और सौभाग्य में कमी आ सकती है. इसलिए, फ्रिज के ऊपर पौधे या सजावटी गुलदस्ते रखने से बचना चाहिए.

दवाइयां

अक्सर लोग सुविधा के लिए फ्रिज के ऊपर दवाइयां रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है. माना जाता है कि फ्रिज के ऊपर दवाइयां रखने से घर में बीमारी और तनाव का माहौल बना रहता है, इसलिए इन्हें वहां रखने से बचना करना चाहिए.

