Surya Rahu Yuti 2026: राहु-सूर्य की युति, 13 फरवरी से इन 4 राशियों में बढ़ेगी धन की आवक

Surya Rahu Yuti 2026: 13 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य और पाप ग्रह राहु का मिलन होने वाला है. दोनों ग्रहों का ये मिलन शनि की राशि कुंभ में होगा. राहु इस राशि में पहले से बैठा हुआ है. अब 13 फरवरी को सूर्य भी मकर से कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं. ज्योतिष में राहु भ्रम, भटकाव और अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है. जबकि सूर्य आत्मविश्वास, पिता, सरकारी नौकरी और ऊंचे पद का कारक ग्रह माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति चार राशि के जातकों को शुभ परिणाम देने वाली है.

मेष राशि

मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. सूर्य-राहु की युति इस राशि के लिए लाभकारी मानी जा रही है.

आर्थिक मोर्चे पर मजबूती आएगी.

खर्च घटेंगे और पुराने निवेश से लाभ संभव है.

नौकरीपेशा जातकों को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे.

व्यापारी वर्ग भी घाटे से उभरने वाला है.

करियर के मोर्चे पर चल रही कठिनाइयां दूर होने वाली हैं.

स्वास्थ्य में सुधार संभव है.

कर्क राशि

धन से जुड़े मामले सुधरेंगे.

खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

सिर से कर्जों का बोझ कुछ हद तक कम होने वाला है.

नया काम या व्यापार शुरू करने के लिए समय अच्छा है.

अगर आप मूल्यवान चीजों में निवेश करना चाहते हैं तो समय अच्छा है.

थकावट, चिंता से मुक्त रहेंगे.

आपके लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ सकते हैं.

संतान की उपलब्धियों से प्रसन्नता मिलेगी.

धनु राशि

धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है.

इस राशि के लिए भी सूर्य-राहु की युति अनुकूल दिख रही है.

आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं.

पैसों की बचत करने में सफल रहेंगे.

पुराना निवेश जो घाटे में चल रहा था, अचानक से मुनाफे में कन्वर्ट होगा.

साथ ही, आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

नए लोगों के साथ संपर्क में आना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

भाई-बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती का तीसरा व अंतिम चरण चल रहा है.

कुंभ राशि में बनने वाली सूर्य-राहु की युति आपके लिए फायदेमंद है.

आर्थिक लाभ के संकेत दिख रहे हैं.

अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे.

रुपए-पैसे को लेकर घर में चल रहा विवाद खत्म होगा.

इस युति के बने रहने तक आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी.

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे.

अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं.

