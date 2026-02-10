Surya Rahu Yuti 2026: महाशिवरात्रि पर राहु-सूर्य की युति, शनि की मार झेल रही इन 4 राशियों का बदलेगा टाइम

Surya Rahu Yuti 2026: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और ठीक 2 दिन पहले यानी 13 फरवरी को सूर्य-शुक्र की युति बनेगी. 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां राहु पहले से बैठा हुआ है. वैसे तो राहु को पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन महाशविरात्रि पर सूर्य के प्रभाव में राहु कुछ राशियों के अच्छे परिणाम देने वाला है. खासतौर से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या झेल रहे राशि वालों को राहत मिलेगी. क्योंकि यह युति शनि की ही राशि कुंभ में बन रही है. आइए जानते हैं कि यह युति किन राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

मेष राशि

मेष राशि शनि की साढ़ेसाती के पहले चरण से गुजर रही है, लेकिन सूर्य-राहु की युति इसके जातकों को लाभ दे सकती है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्चों में कमी आएगी और पुराने निवेश से लाभ मिलेगा. नौकरी करने वालों को तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं. व्यापारी वर्ग भी नुकसान से बाहर निकल सकता है. करियर में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर होंगी.

सिंह राशि

सिंह राशि पर शनि की ढैय्या है. राहु-सूर्य की युति आर्थिक मामलों में सुधार लाएगी. आय-खर्च में बेहतर संतुलन रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनेगा. कर्ज का दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है. नया व्यवसाय शुरू करने या किसी नई योजना में निवेश का मन बना सकते हैं. कीमती वस्तुओं या संपत्ति में निवेश करने के योग भी बन रहे हैं. मानसिक थकान और चिंता से राहत मिलेगी.

धनु राशि

धनु राशि भी शनि की ढैय्या के प्रभाव में है, लेकिन सूर्य-राहु की यह युति इनके लिए भी लाभकारी साबित हो सकती है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी. पहले किए गए किसी निवेश में लाभ मिलने की संभावना है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. नए लोगों से संपर्क भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. सूर्य-राहु की युति आपके लिए आर्थिक दृष्टि से शुभ मानी जा रही है. धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं और अचानक पैसे मिलने के योग बनेंगे. परिवार में धन को लेकर चल रहा तनाव समाप्त हो सकता है. इस अवधि में आर्थिक तंगी महसूस नहीं होगी. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी.

