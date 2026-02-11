scorecardresearch
 
Surya Grahan 2026 Rashifal: महाशिवरात्रि के बाद लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Grahan 2026 Rashifal: 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. सूर्य इस समय कुंभ राशि में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार मेष, सिंह और धनु राशि के लिए यह ग्रहण करियर, धन और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है.

सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर 03.26 बजे से लेकर शाम 07.57 बजे तक रहेगा. (Photo: ITG)
Surya Grahan 2026 Rashifal: 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह ग्रहण फाल्गुन अमावस्या के दिन पड़ेगा और खास बात यह है कि महाशिवरात्रि के ठीक दो दिन बाद होगा. उस समय सूर्य देव कुंभ राशि में रहेंगे. भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा. फिर भी ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का असर सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है. कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर लाभ देने वाला माना जा रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को मिल सकता है फायदा. 

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए यह समय तरक्की का संकेत दे रहा है. करियर में नई दिशा मिल सकती है. अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा. घर-परिवार का सहयोग मिलेगा, खासकर माता-पिता का समर्थन मजबूत रहेगा. जो लोग बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है. प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के भी संकेत हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से आगे बढ़ेगा. व्यापार करने वालों को खास फायदा मिल सकता है, खासकर अगर काम विदेश से जुड़ा हो. पहले से अटका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद है. आर्थिक रूप से राहत महसूस होगी.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय नई उपलब्धियों का रास्ता खोल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अगर आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है. साझेदारी में किया गया काम लाभ देगा. आपकी योजनाएं धीरे-धीरे सफल होती दिखेंगी. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं और विदेश से जुड़ा कोई अवसर भी मिल सकता है.

