Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण इन 5 राशियों के लिए घातक, पूरे एक महीना रहेगा असर

Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में घटित होगा. भारतीय समयानुसार, सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है. यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेग और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा. ज्योतिषविदों की मानें तो इस सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पांच राशियों पर लगभग एक महीने तक बना रहेगा. इन राशियों के कार्यों में बड़े अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं. इनके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

और पढ़ें

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव ही हैं. साल का पहला सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. आपतके आत्मविश्वास में गिरावट आ सकती है. नौकरी-कारोबार में नुकसान की संभावना है. जल्दबाजी या अहंकार आपको बड़ा नुकसान दे सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठों से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है.

कन्या राशि

यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए भी प्रतिकूल दिख रहा है. आपको विरोधी और शत्रु अधिक सक्रिय रहेंगे. रोजगार संबंधी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. धन की जबरदस्त हानि हो सकती है. खर्चों में बढ़ोतरी होगी. बिना सोचे-समझे लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सूर्य ग्रहण के बाद करीब एक महीना भारी रहने वाला है. इस समय निवेश से दूरी बनाना समझदारी भरा कदम होगा. गलत संगत किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में झटका लगने की आशंका है.

Advertisement

कुंभ राशि

सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में ही लगने वाला है. इस वजह से इस राशि के जातकों को ज्यादा सतर्क रहना होगा. आपका मन कई वजहों से परेशान रहेगा. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी. विवादों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. चोट या दुर्घटना से बचने का प्रयास करें.

मीन राशि

मीन राशि में के हानि भाव में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. आपके लिए आर्थिक मामलों में सतर्कता बेहद जरूरी होगी. बिना योजना खर्च करने से नुकसान हो सकता है. ठगी का शिकार हो सकते हैं. व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है. सेहत में गिरावट आने की आशंका है, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.

---- समाप्त ----