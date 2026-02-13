Chandra Gochar On Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा का डबल गोचर! इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क

Chandra Gochar On Surya Grahan 2026: 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. भारतीय समयानुसार, यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक लगेगा. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं माना जाएगा. फिर भी ज्योतिष के नजरिए से यह दिन खास है, क्योंकि इसी तारीख के दिन चंद्रमा अपनी स्थिति में दो बार बदलाव करेंगे, जिसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 फरवरी की सुबह करीब 9 बजकर 05 मिनट पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा. इसके बाद रात लगभग 9 बजकर 15 मिनट पर वह शतभिषा नक्षत्र में चला जाएगा. एक ही दिन में राशि और नक्षत्र दोनों बदलने को ही चंद्रमा का डबल गोचर कहा जा रहा है. इस बदलाव से कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत भी पड़ सकती है. तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा के राशि और नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को सावधान रहना होगा.

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा अस्थिर रह सकता है. मन बेचैन रह सकता है. छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है. सेहत के मामले में लापरवाही न करें, खासकर सिरदर्द या कमजोरी जैसी समस्या परेशान कर सकती है. शादीशुदा लोगों को बातचीत में संयम रखना होगा, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों को भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है. पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है. इस समय निवेश या बड़ा आर्थिक जोखिम टालना ही समझदारी होगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जीवनसाथी या पार्टनर की सलाह को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. सेहत के लिहाज से पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती है. धन से जुड़े मामलों में धैर्य रखें, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलने में समय लग सकता है.

