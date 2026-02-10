scorecardresearch
 
Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य करेंगे शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, 13 फरवरी से इन 3 राशि वालों को मिलेगी बेशुमार धन-दौलत

Surya Gochar 2026 Rashifal: 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और धनु राशि के लिए यह समय विशेष लाभ और तरक्की का संकेत दे सकता है. चलिए जानते हैं कि इन राशियों के करियर, प्रतिष्ठा और भाग्य पर इसका क्या असर होगा.

13 फरवरी को सूर्य के गोचर से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है (Photo: ITG)
Surya Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष गणना के अनुसार 13 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य को आत्मबल, आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है. वहीं कुंभ राशि शनि की है, जो कर्म और न्याय से जुड़ी मानी जाती है. सूर्य और शनि के स्वभाव में अंतर होने के कारण यह गोचर खास महत्व रखता है. इस दौरान कुछ राशियों को तरक्की और पहचान मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को संयम और समझदारी से काम लेना होगा. आइए जानते हैं किन राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा.

मेष राशि

सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है. यह समय इच्छाओं की पूर्ति का हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पहले किए गए प्रयासों का फल मिलने लगेगा. बड़े लोगों या प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क मजबूत होगा. यदि आप किसी लक्ष्य के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, तो अब उसकी दिशा साफ दिख सकती है. टीमवर्क से सफलता मिलेगी, इसलिए अकेले चलने की बजाय साथ लेकर चलें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर रचनात्मकता और निजी जीवन में खुशियां ला सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अगर आप कला, फैशन, डिजाइन या एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं तो आपकी प्रतिभा को सराहना मिल सकती है. संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाने पर लाभ मिल सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव सक्रिय रहेगा. करियर में नई दिशा मिल सकती है, खासकर अगर आप पढ़ाई, रिसर्च, मीडिया या शिक्षण से जुड़े हैं. विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का मौका मिल सकता है. किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ देगा. अगर आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह समय संवाद और नेटवर्किंग में मजबूती लाएगा. भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा. छोटी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं. मार्केटिंग, लेखन, सेल्स या मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है.

