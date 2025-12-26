Sun Transit: शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश, बनेंगे राजयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Sun Transit: ग्रहों के राजा सूर्य वर्तमान में गुरु की राशि धनु में गोचर कर रहे हैं. इस गोचर के दौरान सूर्य शुक्र के साथ मिलकर शुक्र–आदित्य योग और मंगल के साथ आदित्य–मंगल राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माने जाते हैं. इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है. 29 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजकर 37 मिनट पर सूर्य मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

और पढ़ें

पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें सुख, वैभव, प्रेम, कला, सौंदर्य और भौतिक आनंद का कारक माना जाता है. सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 10 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा.इस अवधि में सूर्य का तेज और शुक्र की सौम्यता मिलकर कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.खासतौर पर धन, करियर, मान-सम्मान और सुख-सुविधाओं में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी साबित हो सकता है.आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. पहले किए गए प्रयासों का फल मिलने लगेगा.नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं व्यापारियों के लिए मुनाफे के संकेत हैं.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन करियर में उन्नति के द्वार खोल सकता है.कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व और निर्णय क्षमता की सराहना होगी.वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विलासिता से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च संभव है.प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी.

Advertisement

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्यवर्धक सिद्ध होगा.सूर्य आपकी ही राशि में स्थित होकर शुभ योग बना रहे हैं, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता के योग हैं.धन लाभ के साथ-साथ मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा.परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे. जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी.

इन राशियों के लिए उपाय

इस शुभ समय का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ सरल उपाय करें. क्रोध और जल्दबाजी से बचें. प्रतिदिन या विशेष रूप से रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें. “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. लाल रंग के वस्त्र धारण करें. गुड़ का दान करें. इन उपायों से सूर्य की कृपा और अधिक प्राप्त होगी. जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.

---- समाप्त ----