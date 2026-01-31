scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shukra Uday 2026: फरवरी से फिर शुरू होंगे मांगलिक कार्य, यहां देखें पूरे महीने के विवाह मुहूर्त की लिस्ट

Shukra Uday 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत शुक्र ग्रह के उदय से होने जा रही है, जिसके साथ ही शादी, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत होगी. शुक्र उदय और कुंभ राशि गोचर के कारण फरवरी में कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं.

Advertisement
X
फरवरी 2026 में इतने रहेंगे शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त (Photo: Pixabay)
फरवरी 2026 में इतने रहेंगे शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त (Photo: Pixabay)

Shukra Uday 2026: फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही शुक्र ग्रह अपनी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे. 1 फरवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में उदय होंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र के अस्त रहने के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. ऐसे में जैसे ही शुक्र उदय होते हैं, सभी शुभ कार्यों की दोबारा शुरुआत हो जाती है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह को सुख, वैवाहिक जीवन और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है. इसी वजह से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कार शुक्र के उदय के बाद ही शुभ माने जाते हैं. खास बात यह है कि फरवरी के महीने में शुक्र उदय होने के साथ-साथ कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे, जिससे पूरे महीने कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. आइए जानते हैं उन सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में.

फरवरी 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

सम्बंधित ख़बरें

Ketu Gochar 2026
शुक्र के नक्षत्र में आ गए केतु, चैत्र नवरात्र तक 4 राशियों को देंगे धन लाभ
Dhan Shakti Rajyog 2026
कुंभ राशि में धनशक्ति राजयोग, 23 फरवरी से इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
Ardha Kendra Yog 2026
28 जनवरी को 30 साल बाद बनेगा ये शुभ योग, इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
Shukra Uday 2026
जागने वाले हैं शुक्र, दिवाली तक इन 4 राशियों को होगा बंपर लाभ
Navapancham Rajyoga of Saturn, the giver of karma, these 3 zodiac signs will benefit in terms of career and money
शनि-शुक्र का चालीसा योग, 1 फरवरी से शुरू होगा इन 4 राशियों का 'डायमंड टाइम'

शुक्र उदय के बाद फरवरी में विवाह के लिए कई अच्छे दिन उपलब्ध रहेंगे जैसे 5 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को शादी के लिए शुभ योग बन रहे हैं.

Advertisement

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां

जो लोग नए घर में प्रवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 6 फरवरी, 11 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश करना शुभ माना गया है.

मुंडन संस्कार के शुभ दिन

फरवरी महीने में मुंडन संस्कार के लिए भी कई अच्छे मुहूर्त हैं. 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को मुंडन संस्कार किया जा सकता है.

कुल मिलाकर फरवरी 2026 का महीना शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. इन शुभ तिथियों पर आप घर की नींव रखना, नया काम शुरू करना या कोई भी शुभ संस्कार कर सकते हैं.

बसंत पंचमी पर थे शुक्र अस्त

गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2026 में बसंत पंचमी के दिन शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में थे. यही वजह रही कि अबूझ मुहूर्त होने के बावजूद इस बार बसंत पंचमी पर विवाह और गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए गए. अब शुक्र के उदय के साथ मांगलिक कार्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement