Shukra Uday 2026: फरवरी से फिर शुरू होंगे मांगलिक कार्य, यहां देखें पूरे महीने के विवाह मुहूर्त की लिस्ट

Shukra Uday 2026: फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही शुक्र ग्रह अपनी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे. 1 फरवरी 2026 को शुक्र मकर राशि में उदय होंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र के अस्त रहने के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. ऐसे में जैसे ही शुक्र उदय होते हैं, सभी शुभ कार्यों की दोबारा शुरुआत हो जाती है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह को सुख, वैवाहिक जीवन और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है. इसी वजह से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कार शुक्र के उदय के बाद ही शुभ माने जाते हैं. खास बात यह है कि फरवरी के महीने में शुक्र उदय होने के साथ-साथ कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे, जिससे पूरे महीने कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं. आइए जानते हैं उन सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में.

फरवरी 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

शुक्र उदय के बाद फरवरी में विवाह के लिए कई अच्छे दिन उपलब्ध रहेंगे जैसे 5 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को शादी के लिए शुभ योग बन रहे हैं.

गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथियां

जो लोग नए घर में प्रवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 6 फरवरी, 11 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2026 को गृह प्रवेश करना शुभ माना गया है.

मुंडन संस्कार के शुभ दिन

फरवरी महीने में मुंडन संस्कार के लिए भी कई अच्छे मुहूर्त हैं. 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को मुंडन संस्कार किया जा सकता है.

कुल मिलाकर फरवरी 2026 का महीना शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. इन शुभ तिथियों पर आप घर की नींव रखना, नया काम शुरू करना या कोई भी शुभ संस्कार कर सकते हैं.

बसंत पंचमी पर थे शुक्र अस्त

गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2026 में बसंत पंचमी के दिन शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में थे. यही वजह रही कि अबूझ मुहूर्त होने के बावजूद इस बार बसंत पंचमी पर विवाह और गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए गए. अब शुक्र के उदय के साथ मांगलिक कार्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा.

