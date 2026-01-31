Shukra Rahu Apar Dhan Yog 2026: 6 फरवरी को शुक्र-राहु बनाएंगे ये शक्तिशाली योग, खुलेंगे इन राशियों के कमाई के नए रास्ते

Shukra Rahu Apar Dhan Yog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, फरवरी का महीना ग्रहों की चाल के कारण खास माना जा रहा है. इस दौरान एक ओर जहां मंगल अपनी उच्च राशि मकर में रहकर रूचक राजयोग बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह की स्थिति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. शुक्र को ज्योतिष में धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधा, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी शुक्र की चाल बदलती है, तो उसका असर सीधा व्यक्ति की आर्थिक जीवन पर पड़ता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, फरवरी की शुरुआत में 6 फरवरी 2026 को शुक्र मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में पहले से ही राहु मौजूद हैं. ऐसे में शुक्र और राहु की युति से एक शक्तिशाली अपार धन योग का निर्माण होगा. यह योग सभी राशियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा, लेकिन 3 राशियों के लिए यह समय खास तौर पर भाग्यशाली साबित होगा. ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शुक्र 6 फरवरी को सुबह 1 बजकर 15 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां राहु के साथ उनकी युति 2 मार्च 2026 तक बनी रहेगी.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए शुक्र और राहु से बनने वाला अपार धन योग कई तरह से लाभ देने वाला हो सकता है. इस योग का प्रभाव आय और लाभ के भाव पर पड़ेगा, जिससे कमाई के नए मौके मिल सकते हैं. इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा हो, लेकिन यह योग आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. शिक्षा, बैंकिंग, मैनेजमेंट, वकालत जैसे क्षेत्रों में जुड़े लोगों को भी सफलता मिल सकती है. पारिवारिक और वरिष्ठों का साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह योग शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. सुख और संपत्ति से जुड़े मामलों पर पड़ेगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या किसी बड़े निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं. जो लोग नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. इस दौरान आप अपने विरोधियों पर भी भारी पड़ सकते हैं. लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बेहद खास रह सकता है. इस राशि में शुक्र और राहु की युति आपके लग्न भाव में बन रही है, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलने के संकेत हैं. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत हो सकती है. घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा हो सकता है. पैतृक संपत्ति से लाभ के योग भी बन रहे हैं. इस समय आपकी सोच ज्यादा क्रिएटिव रहेगी, जिससे नए आइडिया सामने आएंगे. व्यापार में नए प्रयोग आपको आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं.

