Shukra Rahu 2026: राहु-शुक्र की युति! 2 मार्च तक इन 3 राशियों पर मंडराएगा आफत

6 फरवरी को शुक्र का कुंभ राशि में गोचर होगा, जहां पहले से राहु मौजूद है. शुक्र-राहु की यह युति 2 मार्च तक रहेगी. राहु-शुक्र की इस युति को तीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अशुभ माना जा रहा है.

कुंभ राशि में राहु-शुक्र की युति 2 मार्च तक रहने वाली है. (Photo: ITG)
Shukra Rahu 2026: 6 फरवरी को धन, वैभव और सुखों के कारक शुक्र कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. इस राशि में पाप ग्रह राहु पहले से बैठा हुआ है. कुंभ राशि में बन रही दोनों ग्रहों की युति 2 मार्च को समाप्त होगी. लेकिन तब तक तीन राशि के जातकों को बहुत सावधानी से रहना होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र और राहु की यह युति तीन राशि के जातकों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं.

सिंह राशि
शुक्र-राहु की युति सिंह राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. आर्थिक मामलों में दबाव बढ़ने की आशंका है. खर्च जरूरत से बढ़ सकते हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मतभेद गहराने की संभावना है. जल्दबाजी, क्रोध और अहंकार आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे. कामयाबी के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. दांपत्य जीवन में बातचीत की कमी रिश्ते को कमजोर कर सकती है. सेहत के लिहाज से मानसिक थकान और तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: सिंह राशि वाले शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या दुर्गा सप्तशति का पाठ जरूर करें.

मकर राशि
राहु-शुक्र की युति मकर राशि वालों को धन संबंधी समस्याएं दे सकती है. आपकी आमदनी में कमी आ सकती है. खर्चे बज बिगाड़ सकते हैं. पैसों की बचत पर ध्यान देना होगा. निवेश से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर होगा. कठोर भाषा और व्यवहार रिश्तों में दूरी ला सकते है. खासकर माता-पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. बोलते समय संयम रखना जरूरी होगा. संतान की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

उपाय: मकर राशि वाले शुक्रवार के दिन चीनी, चावल, दूध या किसी सफेद चीज का दान करें.

मीन राशि
शुक्र-राहु की युति मीन राशि वालों की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. नए निवेश में नुकसान होगा. करियर में दबाव महसूस करेंगे. काम में कम मन लगेगा. इस दौरान विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. पारिवारिक और निजी रिश्तों में तनाव बढ़ने के संकेत हैं. किसी भी निर्णय में लापरवाही भारी पड़ सकती है. एक गलत कदम लंबे समय की मेहनत पर बुरा असर डाल सकता है. संयम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ें.

उपाय: राहु-शुक्र की अशुभ युति से बचने के लिए 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या 'ॐ द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें.

