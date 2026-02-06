Surya Grahan Dream:बड़ी मुसीबत का संकेत या चमकने वाली है किस्मत? सपने में दिखे 'ग्रहण' तो हो जाएं सतर्क

Eclipse In Dream: सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा होते हैं. नींद में दिखाई देने वाले दृश्य कभी सुखद होते हैं तो कभी डराने वाले. स्वप्नशास्त्र के अनुसार, हर सपना किसी न किसी संकेत को अपने भीतर समेटे होता है. खासतौर पर अगर सपने में सूर्य या चंद्र ग्रहण दिखाई दे, तो उसे साधारण सपना नहीं माना जाता. आज हम जानेंगे कि सपनों में ग्रहण दिखने का क्या अर्थ होता है और इससे जुड़े नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है.

सपने में सूर्य ग्रहण देखने का संकेत

अगर आपको नींद में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, तो यह आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. यह बदलाव व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ा हो सकता है, जैसे किसी रिश्ते में दूरी आना या किसी पुराने संबंध का समाप्त होना. वहीं यदि सपने में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आए, तो इसका अर्थ होता है कि जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लेंगे.

यदि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको चारों ओर घना अंधकार महसूस हो, तो स्वप्नशास्त्र इसे आर्थिक नुकसान से जोड़कर देखता है. लेकिन अगर आप सपने में यह भी देखें कि ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य फिर से पूरी तरह चमकने लगता है, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है. इसका मतलब है कि परेशानियों का दौर खत्म होने वाला है और आगे नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो सूर्य ग्रहण का सपना आत्मिक बदलाव, आत्ममंथन और नई शुरुआत का प्रतीक होता है.

सपने में सूर्य ग्रहण दिखने पर क्या करें

अगर आपने सपने में सूर्य ग्रहण देखा है और उसके प्रभाव को शांत करना चाहते हैं, तो ये उपाय अपनाए जा सकते हैं:तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें. सूर्य से जुड़े बीज मंत्रों का जाप करें.गुड़, अनाज या वस्त्र का दान करें

सपने में चंद्र ग्रहण देखने का अर्थ

यदि सपने में आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, तो यह मानसिक तनाव और भावनात्मक असंतुलन की ओर संकेत करता है. ऐसा सपना आने के बाद धन से जुड़ी समस्याएं या सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

चंद्रमा को मन का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण का सपना उदासी, अकेलापन और मन की बेचैनी को दर्शाता है. कुछ मामलों में यह सपना करियर या स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है.

हालांकि, अगर आप सपने में यह देखें कि चंद्र ग्रहण धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपकी जिंदगी की उलझनें सुलझने वाली हैं और हालात धीरे-धीरे बेहतर होंगे.

सपने में चंद्र ग्रहण देखने के बाद करें ये उपाय

चंद्र ग्रहण से जुड़े सपनों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय लाभकारी माने जाते हैं:

चंद्र मंत्र ‘ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः’ का जाप करें. दूध, दही या सफेद वस्त्र का दान करें. भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें.रात के समय चंद्रमा को जल का अर्घ्य दें. चांदी की अंगूठी या चांदी का कड़ा धारण करें. गरीबों या जरूरतमंदों को चावल, मिश्री या खीर का दान करें. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन कर शांत मन से प्रार्थना करें.सोते समय मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से बचें.

माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें.

लगने ही वाला है ग्रहण

आने वाले समय में सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात करें तो 17 फरवरी 2026 को एक सूर्य ग्रहण लगेगा, जो वलयाकार (Annular Solar Eclipse) होगा, जबकि इसके बाद 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो आंशिक (Partial Lunar Eclipse) रहेगा. इसके अलावा 12 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण और 27–28 अगस्त 2026 को एक और चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा. इन ग्रहणों में से कुछ भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देंगे, जबकि कुछ का प्रभाव आंशिक रूप से ही रहेगा.

