Eid 2026 Date: 19 या 20 मार्च, कब मनाई जाएगी ईद? इस दिन से शुरू होगा रमजान !

Eid 2026 Date: रमजान की शुरुआत और खत्म होना चांद दिखने पर तय होता है. यह महीना 29 या 30 दिन का हो सकता है. माना जाता है कि इसी महीने में इस्लाम की पवित्र किताब कुरान नाज़िल हुई थी, इसलिए रमजान का खास महत्व है. रमजान के बाद ही ईद मनाई जाती है.

ईद 2026

Ramadan Eid 2026 Date: जैसे ही रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के करीब आता है, दुनियाभर के मुसलमान ईद का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं. लेकिन हर साल ईद की तारीख को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना रहता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईद की तारीख चांद दिखने पर ही तय होती है. 

इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, ईद-उल-फितर शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है. जहां पूरी दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला रोमन (ग्रेगोरियन) कैलेंडर पर आधारित होता है और इसमें 365 या 366 दिन होते हैं, वहीं इस्लामी कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, जिसमें एक साल सिर्फ 354 दिनों का होता है. यही कारण है कि इस्लामी त्योहार हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से करीब 11 दिन पहले आ जाते हैं. रमजान हिजरी कैलेंडर का नौवां महीना होता है.  इसके बाद शव्वाल आता है.

2026 में रमजान कब से शुरू होगा?

इस्लामिक जानकारों के मुताबिक, साल 2026 में रमजान की शुरुआत बुधवार, 18 फरवरी से होने की संभावना है. रमजान का महीना 29 या 30 दिन का होता है. इस दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं और महीने के आखिरी दिन शव्वाल का चांद देखने का इंतजार किया जाता है. 

2026 में ईद कब मनाई जाएगी?

अगर रमजान पूरे 30 रोजों का हो साथ ही चांद समय पर नजर आ जाता है, तो 19 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाई जा सकती है. वहीं अगर किसी वजह से उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, तो ईद 20 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. 

एक ही दिन क्यों नहीं होती दुनिया भर में ईद?

दुनिया के सभी देशों में ईद एक ही दिन मनाई जाए, यह जरूरी नहीं होता. आमतौर पर ईद अलग-अलग देशों में एक या दो दिन के अंतर से मनाई जाती है. उदाहरण के लिए, सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब में इस्लामिक धर्मगुरु नए चांद के दीदार के बाद रमजान की शुरुआत और उसके खत्म होने का एलान करते हैं. जैसे ही चांद दिखने की पुष्टि होती है, मस्जिदों में इसका ऐलान कर दिया जाता है और उसी के आधार पर ईद की तारीख तय होती है.  इसी वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि ईद की अंतिम और पक्की तारीख के लिए अपने इलाके की मस्जिद या चांद कमेटी की घोषणा का ही इंतजार करें.

