Rahu Gochar 2025: नए साल में पापी ग्रह राहु बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों के आएंगे अच्छे दिन

Rahu Gochar 2025: वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्य, भ्रम, अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है. यह छाया ग्रह भले ही पापी ग्रहों की श्रेणी में आता हो, लेकिन इसकी चाल कई बार जीवन में चौंकाने वाले सकारात्मक मोड़ भी लेकर आती है. वर्ष 2026 में राहु का गोचर न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर असर डालेगा, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.

साल की शुरुआत में राहु कुंभ राशि में स्थित रहेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम चरण में यह अपनी चाल बदलते हुए शनि की राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. चूंकि राहु वक्री गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह हमेशा पीछे की राशि में गोचर करता है. शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करते ही राहु का प्रभाव और अधिक व्यावहारिक, कर्मप्रधान और परिणाम देने वाला हो जाता है. इस गोचर का सबसे अधिक लाभ 12 राशियों में से तीन विशेष राशियों को मिलने की संभावना है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति, निवेश से लाभ और आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का अवसर मिल सकता है, वहीं व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और नई डील्स का है. विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है. मेहनत का फल मिलने लगेगा और जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नई पहचान मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नई नौकरी के प्रस्ताव और करियर में स्थिरता के योग बन रहे हैं. साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलने की संभावना है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का यह परिवर्तन भाग्य का द्वार खोल सकता है.अचानक धन लाभ, रुके हुए कामों का पूरा होना और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक रूप से आत्मविश्वास मजबूत होगा. जो लोग रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया या शोध से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियां दिला सकता है.

