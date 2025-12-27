scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rahu Gochar 2025: नए साल में पापी ग्रह राहु बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों के आएंगे अच्छे दिन

Rahu Gochar 2025: 2026 के अंत में राहु का मकर राशि में प्रवेश कई लोगों के जीवन में निर्णायक बदलाव लेकर आ सकता है, खासकर वृषभ, कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर सौभाग्य का संकेत बन सकता है.

Advertisement
X
पापी ग्रहों की श्रेणी में आता है राहु. (Photo: Pixabay)
पापी ग्रहों की श्रेणी में आता है राहु. (Photo: Pixabay)

Rahu Gochar 2025: वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्य, भ्रम, अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है. यह छाया ग्रह भले ही पापी ग्रहों की श्रेणी में आता हो, लेकिन इसकी चाल कई बार जीवन में चौंकाने वाले सकारात्मक मोड़ भी लेकर आती है. वर्ष 2026 में राहु का गोचर न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर असर डालेगा, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं. 

साल की शुरुआत में राहु कुंभ राशि में स्थित रहेंगे, लेकिन वर्ष के अंतिम चरण में यह अपनी चाल बदलते हुए शनि की राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. चूंकि राहु वक्री गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह हमेशा पीछे की राशि में गोचर करता है. शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करते ही राहु का प्रभाव और अधिक व्यावहारिक, कर्मप्रधान और परिणाम देने वाला हो जाता है. इस गोचर का सबसे अधिक लाभ 12 राशियों में से तीन विशेष राशियों को मिलने की संभावना है. 

वृषभ राशि

सम्बंधित ख़बरें

This planetary conjunction is considered very beneficial for those born under the sign blessed by Venus and Saturn.
साल के अंत में बुध–यम बनाएंगे दशांक योग, इन 3 राशियों को होगा बड़ा लाभ
new year 2026 rashifal
4 अद्भुत संयोग! लाभकारी होगी नए वर्ष की शुरुआत, ये 3 राशियां रहेंगी लाभकारी
Paush Putrada Ekadashi 2024
30 या 31 दिसंबर कब है साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी, जानें पारण का समय
The Sun will transit into Saturn's sign, Capricorn, which will be a conjunction between the Sun and Saturn.
सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन लाएगा बड़ा बदलाव, 3 राशियों के लिए बेहद शुभ समय
navpancham rajyog 2025 yuti of budh uranus
15 जनवरी को बनेगा नवपंचम राजयोग! चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए धन की प्राप्ति, निवेश से लाभ और आय के नए स्रोत बनने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का अवसर मिल सकता है, वहीं व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और नई डील्स का है. विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं.

Advertisement

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के जीवन में राहु का गोचर कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है. मेहनत का फल मिलने लगेगा और जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नई पहचान मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नई नौकरी के प्रस्ताव और करियर में स्थिरता के योग बन रहे हैं. साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलने की संभावना है. 

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए राहु का यह परिवर्तन भाग्य का द्वार खोल सकता है.अचानक धन लाभ, रुके हुए कामों का पूरा होना और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक रूप से आत्मविश्वास मजबूत होगा. जो लोग रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया या शोध से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियां दिला सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement