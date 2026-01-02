Visphotak Yog 2025: फरवरी में राहु-मंगल युति मचाएगी हलचल, इन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

Visphotak Yog 2025 : वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. यह ग्रह साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास, क्रोध और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. जब मंगल अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर सिर्फ व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश-दुनिया की घटनाओं पर भी दिखाई देता है. वर्ष 2026 में फरवरी माह में मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही छाया ग्रह राहु विराजमान हैं. ऐसे में मंगल और राहु की युति से एक बेहद उग्र और अशुभ योग विस्फोटक योग (Visphotak Yog) का निर्माण होगा, जो कुछ राशियों के जीवन में तनाव, संघर्ष और नुकसान की स्थितियां पैदा कर सकता है.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल 23 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो 2 अप्रैल 2026 तक वहीं विराजमान रहेंगे. इस पूरे समय राहु-मंगल की युति बनी रहेगी, जिससे विस्फोटक योग सक्रिय रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह योग ग्यारहवें भाव में बन रहा है. यह भाव लाभ, आय और मित्रों से जुड़ा होता है. ऐसे में इस दौरान धन लाभ की उम्मीदों को झटका लग सकता है. मित्रों या नेटवर्क के माध्यम से धोखा मिलने की आशंका है. निवेश में नुकसान हो सकता है , आपको अनावश्यक जोखिम उठाने से बचना जरूरी होगा. गुस्से में लिया गया कोई फैसला भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए राहु-मंगल युति तीसरे भाव में होगी.यह भाव साहस, संवाद और छोटे भाई-बहनों से जुड़ा होता है.इस दौरान वाणी पर नियंत्रण न रखा गया तो विवाद बढ़ सकते हैं.भाई-बहनों से मतभेद, कानूनी उलझनें और यात्रा के दौरान परेशानी संभव है. जल्दबाजी में किए गए कार्य नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना बेहद जरूरी रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह विस्फोटक योग दूसरे भाव में बनेगा, जो धन, परिवार और वाणी का कारक होता है.इस समय आर्थिक अस्थिरता, अचानक खर्च और पारिवारिक तनाव देखने को मिल सकता है.कठोर शब्दों के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है.धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है.

विस्फोटक योग के उपाय

हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का नियमित पाठ

मंगलवार और शनिवार को दान

क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण

जोखिम भरे फैसलों से बचाव

ध्यान और संयमित दिनचर्या अपनाना

