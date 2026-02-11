Rahu Ketu Gochar 2026: राहु-केतु एक ही दिन बदल रहे चाल, इन 4 राशियों की बढ़ सकती है कमाई

Rahu Ketu Gochar 2026: पाप ग्रह राहु-केतु बहुत जल्द चाल बदलने वाले हैं. खास बात ये है कि दोनों ग्रह एक ही दिन चाल बदल रहे हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, 29 मार्च को केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. जबकि राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे पद में गोचर करेगा. राहु-केतु का यह परिवर्तन चार राशियों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहा है कि राहु-केतु मिलकर चार राशियों के लिए उन्नति के द्वार खोल सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि

राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों को लाभान्वित करेगा. आपको अचानक धन लाभ होगा. खर्चों में कमी आएगी. आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे कार्यस्थल पर लोग आपसे प्रभावित रहेंगे. नौकरीपेशाओं के विचारों से लोग प्रभावित होंगे. लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा. घर-परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

मिथुन राशि

आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिल सकता है. संपत्ति बेचने या खरीदने के लिहाज से समय अनुकूल है. कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे. मन प्रसन्न रहेगा और आप रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे. पार्टनर के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग सफल हो सकती है.

वृश्चिक राशि

राहु और केतु का एक ही दिन नक्षत्र बदलना वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे. आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे. बचत, निवेश की योजनाएं सफल होंगी. स्वास्थ्य में जो उतार-चढ़ाव चल रहा था, उससे राहत मिलेगी. प्रेम संबंधों में खुशी और मुलाकात के अवसर मिल सकते हैं. षडयंत्रकारियों की साजिशों को नाकाम करेंगे.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों धनधान्य में वृद्धि संभव है. धन का आसानी से संचय कर पाएंगे. खर्चों में कमी आने से बैंक-बैलेंस बढ़ेगा. माता-पिता या बड़े-बुजुर्गों से चल रही नोंक-झोंक दूर होगी. प्रेम संबंध में जुड़े लोगों को परिवार की स्वीकृति मिल सकती है. परिवार में एकजुटता रहेगी, जिससे विरोधियों के हौसले पस्त होंगे. साथ ही, विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

