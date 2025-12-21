scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: अंगूठी पहनने या नाम बदले से किस्मत बदलती है? प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब

Premanand Maharaj:हाल ही में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि आजकल लोग अपना नाम बदल लेते हैं या नाम के साथ नंबर, अक्षर या स्पेलिंग जोड़ देते हैं. क्या हकीकत में इससे किस्मत बदल जाती है?

Advertisement
X
नाम की स्पेलिंग बदलना बेवकूफी-प्रेमानंद महाराज. (Photo: Pixabay)
नाम की स्पेलिंग बदलना बेवकूफी-प्रेमानंद महाराज. (Photo: Pixabay)

Premanand Maharaj: मथुरा–वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं.भक्त अपने जीवन से जुड़े अनेक प्रश्न महाराज जी से पूछते हैं और भक्तों को प्रेमानंद महाराज के जवाब से मार्गदर्शन भी मिलता है. हाल ही में एक भक्त ने महाराज जी से सवाल किया कि आजकल बहुत से लोग अपना नाम बदल रहे हैं या नाम के आगे-पीछे नंबर, अक्षर या स्पेलिंग जोड़ रहे हैं. क्या सच में इससे किस्मत बदल जाती है?

प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही आसान जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यदि नाम बदलने या उसमें जोड़-घटाव करने से किस्मत बदल जाती, तो आज हर व्यक्ति ऐसा कर चुका होता. उन्होंने भक्तों से कहा कि आप खुद ऐसा करके देख लीजिए और फिर अनुभव बताइए. महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के उपाय करने वाले लोग भ्रम में रहते हैं और वो बेवकूफी कर रहे होते हैं. केवल अंगूठी पहन लेने, छल्ला धारण करने या जंतर-मंतर बांध लेने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है.

सम्बंधित ख़बरें

Prayagraj Magh Mela (file photo)
कल्पवास कब से होगा शुरू? नोट करें संगम स्नान की खास तिथियां और नियम
खाना
खाना खाते वक्त न करें ये वास्तु की ये गलतियां, बढ़ सकती हैं परेशानियां
Shukr Greh
संक्रांति से पहले बनेगा शुक्रादित्य योग, 3 राशियों को मिलेगा धन-वैभव का वरदान
shani guru mahasanyog 2026
साल 2026 में तुला सहित इन राशियों पर मेहरबान शनिदेव, मिलेगा राजसी सुख 
दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर तसलीमा नसरीन ने क्या कहा? (Photo: Reuters)
'दीपू चंद्र पर झूठे आरोप लगाकर लिंचिंग की गई', तसलीमा नसरीन का बांग्लादेशी पुलिस पर आरोप

यह एक संयोग- प्रेमानंद महाराज
महाराज जी ने समझाया कि अगर सच में किस्मत बदलनी है, तो उसका एकमात्र रास्ता है ईश्वर का नाम जप और कड़ी मेहनत. नाम जप से मन शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म सही दिशा में बढ़ते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोगों को लगता है कि किसी उपाय से अचानक लाभ हो गया, लेकिन वास्तव में वह पहले किए गए पुण्य कर्मों का फल होता है, अगर ऐसा हो तो यह सिर्फ एक तुक्का या संयोग समझ लेते हैं.

Advertisement

नाम जप ही उपाय

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि नाम बदलने या उसकी स्पेलिंग बदलने से न तो सपने पूरे होते हैं और न ही जिंदगी की परेशानियां खत्म होती हैं. सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास आवश्यक है. साथ ही, ईश्वर का नाम जप मन को शक्ति देता है और कठिन समय में ताकत बनता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement