Premanand Maharaj: अंगूठी पहनने या नाम बदले से किस्मत बदलती है? प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब

Premanand Maharaj: मथुरा–वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं.भक्त अपने जीवन से जुड़े अनेक प्रश्न महाराज जी से पूछते हैं और भक्तों को प्रेमानंद महाराज के जवाब से मार्गदर्शन भी मिलता है. हाल ही में एक भक्त ने महाराज जी से सवाल किया कि आजकल बहुत से लोग अपना नाम बदल रहे हैं या नाम के आगे-पीछे नंबर, अक्षर या स्पेलिंग जोड़ रहे हैं. क्या सच में इससे किस्मत बदल जाती है?

प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज ने बड़ा ही आसान जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यदि नाम बदलने या उसमें जोड़-घटाव करने से किस्मत बदल जाती, तो आज हर व्यक्ति ऐसा कर चुका होता. उन्होंने भक्तों से कहा कि आप खुद ऐसा करके देख लीजिए और फिर अनुभव बताइए. महाराज जी ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के उपाय करने वाले लोग भ्रम में रहते हैं और वो बेवकूफी कर रहे होते हैं. केवल अंगूठी पहन लेने, छल्ला धारण करने या जंतर-मंतर बांध लेने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है.

यह एक संयोग- प्रेमानंद महाराज

महाराज जी ने समझाया कि अगर सच में किस्मत बदलनी है, तो उसका एकमात्र रास्ता है ईश्वर का नाम जप और कड़ी मेहनत. नाम जप से मन शुद्ध होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म सही दिशा में बढ़ते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोगों को लगता है कि किसी उपाय से अचानक लाभ हो गया, लेकिन वास्तव में वह पहले किए गए पुण्य कर्मों का फल होता है, अगर ऐसा हो तो यह सिर्फ एक तुक्का या संयोग समझ लेते हैं.

नाम जप ही उपाय

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि नाम बदलने या उसकी स्पेलिंग बदलने से न तो सपने पूरे होते हैं और न ही जिंदगी की परेशानियां खत्म होती हैं. सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास आवश्यक है. साथ ही, ईश्वर का नाम जप मन को शक्ति देता है और कठिन समय में ताकत बनता है.

