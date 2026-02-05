Panchgrahi Yog : कर्मफल दाता शनि बनाएंगे पंचग्रही राजयोग, 5 राशियों के करियर और कमाई में आएगा उछाल

Panchgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब एक ही राशि में कई ग्रह एक साथ एकत्र होते हैं, तो उसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है. वर्ष 2026 का फरवरी महीना इसी कारण बेहद खास माना जा रहा है. इस दौरान कुंभ राशि में पांच ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे पंचग्रही योग कहा जाता है. फरवरी में कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा की विशेष स्थिति बन रही है. सूर्य, बुध और शुक्र की युति जहां एक ओर वैचारिक टकराव और नई संभावनाएं पैदा करती है, वहीं बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग इस संयोग को आर्थिक और भौतिक दृष्टि से बेहद शुभ बना देता है.

वैदिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा करीब ढाई दिन यानी लगभग 54 घंटे तक कुंभ राशि में रहेंगे, जिसके कारण पंचग्रही योग भी इतने ही समय तक प्रभावी रहेगा. पंचांग के अनुसार 17 फरवरी को सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और इसी के साथ पंचग्रही योग पूर्ण रूप से सक्रिय होगा. इस योग का प्रभाव विशेष रूप से मेष, मिथुन, सिंह, कन्या और मकर राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग आय भाव में बन रहा है, जो आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला साबित हो सकता है. भले ही इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा हो, लेकिन यह योग उसके नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक संतुलित करेगा. रुका हुआ धन मिलने, सैलरी या आमदनी बढ़ने और नए स्रोत बनने के संकेत हैं. करियर में स्थिरता आएगी. मेहनत का फल मिलने लगेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग भाग्य भाव में बन रहा है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाता है. इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, नई नौकरी या प्रमोशन से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. जीवन में अचानक सकारात्मक मोड़ आ सकता है . लंबे समय से अटके काम गति पकड़ेंगे. मानसिक रूप से भी आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग सप्तम भाव को सक्रिय करेगा. यह समय साझेदारी, बिज़नेस डील और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल है. व्यापार में नई पार्टनरशिप बन सकती है . पुराने रिश्तों में सुधार होगा. सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क मजबूत होंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए पंचग्रही योग षष्ठ भाव में प्रभाव डाल रहा है. इस दौरान शत्रुओं पर विजय मिलने की प्रबल संभावना है. कोर्ट-कचहरी, प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी सुधार देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और मेहनत रंग लाएगी.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह पंचग्रही योग धन भाव में बन रहा है, जो इसे अत्यंत शुभ बनाता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश से लाभ मिलेगा. बचत बढ़ेगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी . संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई शुभ निर्णय लिया जा सकता है. करियर में स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़ेंगे.

