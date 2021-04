Aaj Ka Panchang: पंचांग 2 अप्रैल 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

Aaj Ka Panchang 2 april 2021: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी

तिथि दिन है. सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी

रंग पंचमी

कृष्ण पक्ष षष्ठी [ क्षय तिथि ]

- Apr 02 08:15 AM – Apr 03 05:58 AM

नक्षत्र: ज्येष्ठा

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा

आज का राहुकाल: 10:58 AM – 12:30 PM तक



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:21 AM

सूर्यास्त - 6:38 PM

चन्द्रोदय - Apr 02 11:50 PM

चन्द्रास्त - Apr 03 10:46 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:05 PM – 12:54 PM

अमृत काल - 07:31 PM – 09:00 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:46 AM – 05:33 AM

योग

व्यातीपात - Apr 02 02:46 AM – Apr 02 11:40 PM

वरीयान - Apr 02 11:40 PM – Apr 03 08:58 PM

गण्डमूल नक्षत्र

1. Apr 02 05:19 AM – Apr 3 03:44 AM (ज्येष्ठा)

2. Apr 03 03:44 AM – Apr 4 02:38 AM (मूल)