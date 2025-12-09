Mangal Shukra Yuti 2026: शनि की राशि में मंगल-शुक्र की यति, 2026 की शुरुआत में इन 3 राशियों को होगा बंपर लाभ

Mangal Shukra Yuti in Makar Rashi 2026: नए साल 2026 में ग्रहों की उठा-पटक कई दुर्लभ योग-संयोग बनाने वाली है. नववर्ष के पहले ही महीने 13 जनवरी को धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. फिर तीन दिन बाद ही सेनापति मंगल भी इसी राशि में आ जाएंगे. इस तरह मकर राशि में शुक्र और मंगल की युति बनेगी. मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. इसलिए शनि की राशि में शुक्र-मंगल की जोड़ी को एक दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, जो 3 राशियों को लाभ देगी.

वृषभ राशि

मंगल शनि की युति वृषभ राशि के जातकों को भाग्यवान बनाने वाली है. आपको हर कदम पर भाग्‍य का साथ मिलेगा. देश-विदेश की यात्रा करने के योग भी बनते दिख रहे हैं. मान-सम्‍मान में वृद्धि होगी. करियर में खूब आगे बढ़ेंगे. धन-संपत्ति के मामले फलेंगे-फूलेंगे. खर्चों में कमी आएगी और आय के स्रोत बढ़ते हुए नजर आएंगे.

तुला राशि

शनि की राशि में शुक्र-मंगल की जोड़ी तुला राशि वालों के अच्छे दिन लेकर आ सकती है. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. लग्‍जरी आइटम या कीमती चीजों की खरीदारी कर सकते हैं. आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. घर के सदस्यों के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा. रिश्‍ते बेहतर होंगे. फैमिली संग किसी हिल स्टेशन पर घूमने जा सकते हैं. पेशेवर जीवन में उन्नति के योग बनते दिख रहे हैं.

मकर राशि

मकर राशि में ही शुक्र और मंगल की युति हो रही है, जो इस राशि के जातकों को बंपर लाभ दे सकती है. इस युति के चलते आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ने से करियर में तरक्की के मौकों को भुनाएंगे. अविवाहित लोगों का विवाह हो सकता है. घर, गाड़ी, संपत्ति खरीदने के भी योग हैं. आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

