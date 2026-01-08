Mangal Gochar 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से चमकेगा इन राशियों का भाग्य! होने जा रहा है मंगल का गोचर

Mangal Gochar 2026: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं. अधिकांश हिंदू त्योहार चंद्र पंचांग पर आधारित होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सौर पंचांग के अनुसार मनाई जाती है. इसी वजह से यह त्योहार हर साल लगभग एक ही तारीख को मनाया दाता है. इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे.

और पढ़ें

द्रिक पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति के ठीक 2 दिन बाद यानी 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे. जहां पहले से ही शुक्र और सूर्य भी विराजमान होंगे. इसके बाद मंगल का गोचर 23 फरवरी को कुंभ राशि में हो जाएगा. 16 जनवरी को होने वाले मंगल के गोचर से रूचक राजयोग का निर्माण भी होगा. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद होने जा रहे मंगल के गोचर से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

मंगल का गोचर मेष राशि की कुंडली के दसवें भाव में होगा, जो करियर, पद और पिता से जुड़ा माना जाता है. इसके प्रभाव से कामकाज में प्रगति के योग बनेंगे. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक माहौल भी बेहतर रहेगा. इस दौरान सरकारी काम पूरे हो सकते हैं. पिता के करियर में बदलाव संभव है.

Advertisement

वृष

मंगल वृषभ राशि वालों के भाग्य स्थान में प्रवेश करने जा रहा है. इससे किस्मत मजबूत होगी. रोजमर्रा के जीवन में सुविधाएं बढ़ेंगी. इस समय परिवार, खासकर बड़े भाई का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. चिकित्सा, खेती या सरकारी सेवा में लगे लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है. पद और पैसे से जुड़ी स्थिति बेहतर होगी.

सिंह

मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है, जो सेहत, विरोधी और सामाजिक रिश्तों से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली और सकारात्मक लोगों से हो सकती है, जिनका लाभ आगे चलकर मिलेगा. भाई-बहनों और मित्रों के लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है. हालांकि 23 फरवरी तक आग या जल्दबाजी से जुड़ी चीजों में सावधानी रखना जरूरी होगा.

मीन

मंगल का गोचर मीन राशि वालों ग्यारहवें भाव में होगा, जो कमाई और इच्छाओं से जुड़ा माना जाता है. इस समय साहस बढ़ेगा. सही फैसले लेने में सक्षम रहेंगे. आध्यात्मिक विषयों की ओर भी झुकाव बढ़ सकता है. 23 फरवरी के आसपास आपकी कोई बड़ी चाहत पूरी होने के योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

---- समाप्त ----