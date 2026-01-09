scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: अनुराधा नक्षत्र में मनाई जाएगी मकर संक्रांति! बनेंगे ये दुर्लभ संयोग, नोट कर लें पूजन का मुहूर्त

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति 2026 का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसमें सूर्य की उपासना और दान का विशेष महत्व है. इसी दिन से सूर्यदेव भी उत्तरायण होंगे. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर क्या रहेगा पुण्य और महापुण्य काल का मुहूर्त.

Advertisement
X
मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और दान-धर्म के कार्य करने से बहुत लाभ मिलता है. (Photo: Pixabay)
मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और दान-धर्म के कार्य करने से बहुत लाभ मिलता है. (Photo: Pixabay)

Makar Sankranti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. इस विशेष पर्व के दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व इस बार बहुत ही विशेष रहने वाला है. दरअसल, इस बार संक्रांति के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे और उसी दिन षटतिला एकादशी का संयोग भी बन रहा है. 

इनके अलावा, मकर संक्रांति के दिन ग्रहों की चाल भी बहुत ही अद्भुत रहने वाली है. जहां सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शनि मीन राशि में बैठे होंगे, गुरु मिथुन राशि में होंगे. और मकर संक्रांति के अगले दिन मंगल, शुक्र और बुध भी मकर राशि में चले जाएंगे जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा. 

समाप्त हो जाएगा खरमास

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक
मकर संक्रांति पर इन गलतियों से बचें
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर ये लापरवाही पड़ सकती है भारी, सूर्य देवता हो जाते हैं नाराज
मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान का अवसर
मकर संक्रांति पर शुभ स्नान का महासंयोग! नोट करें शुभ समय और महत्व
mangal gochar 2026 makar sankranti
मकर संक्रांति से चमकेगा इन राशियों का भाग्य! होने जा रहा है मंगल का गोचर
Not Bengali but this khichdi is the best of the south, a great recipe for monsoon or winter
मकर संक्रांति-षटतिला एकादशी एकसाथ, अब कैसे खाएंगे चावल की खिचड़ी? ये रहा तोड़

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, मकर संक्रांति से खरमास का समापन भी हो जाएगा. जिसके चलते शुभ कार्यों की शुरुआत दोबारा हो जाएगी. हालांकि, शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत फरवरी में शुक्र उदय के बाद ही होगी, लेकिन बाकी शुभ कार्य मकर संक्रांति से शुरू हो जाएंगे. इस दिन स्नान-दान करना भी शुभ माना जाता है जिससे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होने लगती है. 

मकर संक्रांति पूजन मुहूर्त (Makar Sankranti 2026 Puja Ka Muhurat)

Advertisement

मकर संक्रांति पर पुण्य काल 14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 13 मिनट से शुरू होने वाला है और महापुण्य काल भी दोपहर 3 बजकर 13 मिनट से शुरू होकर शाम 4 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. इस दिन गंगा स्नान सुबह 9 बजकर  03 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहने वाला है.

मकर संक्रांति पर करें इन चीजों का दान (Makar Sankranti Daan)

मकर संक्रांति को दान-पुण्य का विशेष महत्व माना गया है. इस दिन सूर्य देव की आराधना करने और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है.

अगर आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान करते हैं, तो सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है जैसे- तिल और गुड़, खिचड़ी या अनाज, काले तिल और कंबल, तांबा या पीतल और लाल वस्त्र आदि. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement