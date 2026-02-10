Mahashivratri 2026 Rashifal: ये हैं भगवान शिव की 4 प्रिय राशियां! महाशिवरात्रि पर सकता है जबरदस्त धन लाभ

Mahashivratri 2026 Rashifal: भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि आने वाला है. इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी को मनाया जाएगा. इस दिन मंदिरों से लेकर शिवालयों तक महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहेगा. ज्योतिषविदों के अनुसार, कुछ राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है. महाशिवरात्रि का दिन इन राशियों के लिए बड़ा खास रहता है. आइए जानते हैं शिवजी की प्रिय राशियों के लिए महाशिवरात्रि का दिन इस बार कैसा रहने वाला है.
वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर सजाया हुआ है.
महाशिवरात्रि वृषभ राशि वालों को आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती है.
धन संबंधी मामले में यह दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
मानसिक तनाव से मुक्ति पाएंगे.
पारिवारिक या दांपत्य जीवन में सुखमय रहेगा.
कर्क राशि
कर्क राशि भी चंद्रमा द्वारा शासित राशि है.
महाशिवरात्रि पर कर्क राशि वाले शिवजी के आशीर्वाद से खूब लाभ पाएंगे.
करियर, कारोबार में अचानक कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं.
आपकी आय और मुनाफा बढ़त पर रहने वाला है.
इस दिन निवेश करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है.
पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़त पर रहेगी.
स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई देगा.
मकर राशि
मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जिन्हें भगवान शिव का परम भक्त माना गया है.
महाशिवरात्रि आपके लिए भी शुभ फल लेकर आ रही है.
आसानी से धन की प्राप्ति होगी.
पेशेवर जीवन के लिहाज से यह दिन बहुत अच्छा माना जा रहा है.
कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है.
लंबे समय से चल रही कोई बड़ी दिक्कत दूर हो सकती है.
जीवन में संघर्ष, चुनौतियां कम होने वाली है.
कुंभ राशि
कुंभ राशि पर भी शनि देव का शासन है.
इसलिए महाशिवरात्रि पर इस राशि के जातकों को भी महादेव का आशीर्वाद मिलेगा.
आर्थिक मोर्चे पर बड़े सुधार देखने को मिलेंगे.
निवेश की गई राशि जो अब तक घाटे में थी, अचानक लाभ दे सकती है.
मूल्यवान चीजों में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
मानसिक स्पष्टता के चलते निर्णय लेना आपके लिए आसान होगा.
मान-सम्मान बढ़ेगा. कार्यस्थल या समाज में आपकी खूब प्रशंसा होगी.