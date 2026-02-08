scorecardresearch
 
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 3 ग्रहों का गोचर, बुलंद होने वाले हैं इन 4 राशियों के सितारे

15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बनने वाला है. इस दिन चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. बुध शतभिषा से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे. और मंगल श्रवण से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. यह संयोग चार राशियों के लिए लाभकारी दिख रहा है.

महाशिवरात्रि के दिन बुध, चंद्रमा और मंगल की चाल बदलने वाली है. (Photo: ITG)

Mahashivratri 2026: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है. इस दिन तीन ग्रहों की चाल बदलने वाली है. हिंदू पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा शनि की राशि मकर में गोचर करेंगे. इसके अलावा, बुध शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे. जबकि मंगल श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में जाने वाले हैं. महाशिवरात्रि पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि पर बन रहा ये संयोग सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा. आप पूरे उत्साह और ईमानदारी के साथ कार्यों को पूरा करेंगे. आपको करियर-व्यवसाय में अचानक लाभ मिलेंगे. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. धन की स्थिति मजबूत होगी. निवेश से जुड़े फैसले लाभ देंगे.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों की धन-दौलत में वृद्धि संभव है. आपको पैतृक संपत्ति से अधिक फायदा हो सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे करियर में प्रगति होगी और व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा. आपको किस्मत का भी भरपूर साथ मिलेगा. विदेश में पढ़ाई करने का सपना साकार हो सकता है. अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि
महाशिवरात्रि पर बन रहा ये संयोग आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा. कार, बाइक या प्रॉपर्टी खरीदने जैसे योग बनते दिख रहे हैं. सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं में निवेश संभव है. व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है. या नई जिम्मेदारियां मिल सकती है. भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. कर्ज, उधार की समस्या दूर होने वाली है.

मकर राशि
आपके लंबे समय से रुके हुए कामों में अब गति आएगी. वाहन या संपत्ति खरीदने के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में उन्नति होगी और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहेंगे. जो लोग लंबे समय से अपना खुद का काम शुरू करने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं.

