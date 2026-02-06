Laxmi Narayana Rajyog 2026: महाशिवरात्रि पर लक्ष्मी नारायण राजयोग, इन 4 राशियों के लोग होंगे अमीर

Laxmi Narayana Rajyog 2026: इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा होगा. मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे. यह पर्व इसलिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण राजयोग भी रहने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन कुंभ राशि में शुक्र-बुध की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग रहेगा. यह शुभ योग चार राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया जा रहा है.

मिथुन राशि

आर्थिक दृष्टि से यह पर्व मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा. आय वृद्धि के नए मौके मिल सकते हैं. खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आमदनी इतनी अच्छी रहेगी कि संतुलन बना रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि बेहद लाभकारी साबित हो सकती है. मुनाफा उम्मीद से कहीं अधिक हो सकता है.

वृश्चिक राशि

आर्थिक हालात पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे. धन की बढ़ेगी. नौकरी करने वालों का वेतन बढ़ेगा. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो लाभदायक साबित होगी. मकान, दुकान या किसी नई संपत्ति में निवेश का विचार भी कर सकते हैं.

मकर राशि

महाशिवरात्रि पर बना रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक रूप से शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आपको पुराने निवेश से लाभ होगा. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. कर्ज या उधार से जुड़ा दबाव कम हो सकता है. बैंक बैलेंस में भी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है. अधूरे कार्यों में गति आएगी. सेहत बढ़िया रहने वाली है.

कुंभ राशि

आपके लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है. इस दौरान अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. गुप्त स्रोतों से आय हो सकती है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ मिलने की संभावना है. जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसे बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं. छात्रों की एकाग्रता बेहतर होगी.

