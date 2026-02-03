आज 3 फ़रवरी 2026 तुला राशिफल:सबका साथ सहयोग पाएंगे, वातावरण अनुकूल रहेगा

तुला - करियर कारोबार में आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. इच्छित उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. लाभ एवं व्यापार बढ़ाने में सहज होंगे. चहुंओर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. कार्योंं को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आशंकाएं दूर होंगी. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार बढ़त पर रहेगा. कार्यविस्तार की स्थिति बेहतर रहेगी. पेशेवर मामलों में फोकस रखेंगे. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा.



धन संपत्ति- आय संवार पर रहेगी. विविध स्त्रोत विकसित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. लोन मिलने की संभावना है. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. लाभ वृद्धि और प्रभाव बढे़गा. उद्योग कार्य में सुधार रहेगा.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन में पहल बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. परिस्थितियों में अनुकूलन रहेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से बनाकर रखेंगे. स्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें. जिद से बचें.

