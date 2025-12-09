scorecardresearch
 
Kumbh Rashifal 2026: नोटों में खेलेंगे कुंभ राशि के लोग, जानें आपके लिए कैसा रहेगा नया साल 2026

Kumbh Rashi 2026 Prediction: नया साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का वर्ष होगा. करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. शनि की साढ़ेसाती और राहु की उपस्थिति कुछ चुनौतियां बढ़ाएंगी. लेकिन सही निर्णयों और प्रयासों से परिस्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है.

जानें, कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है नया साल 2026. (Photo: ITG)
Kumbh Rashifal 2026: नया साल 2026 आने वाला है और यह वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस वर्ष आपको करियर, व्यापार, आर्थिक, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं. नए साल 2026 में भी आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव जारी रहेगा. दूसरा, कुंभ राशि में राहु की मौजूदगी भी आपको कई मामलों में परेशान कर सकती है. आइए जानते हैं कि ये नया वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा.

नौकरी-व्यापार
व्यापार के क्षेत्र में कोई नया प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन राहु के अशुभ प्रभाव की वजह से इस वर्ष कोई नया काम शुरू न करें तो बेहतर होगा. कारोबार के लिए भी समय अनुकूल नहीं दिख रहा है. वहीं, नौकरी में मेहनत और समर्पण से काम करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि ऑफिस बेवजह के गॉसिप्स और पॉलिटिक्स में पड़ने से बचना होगा.

धन की स्थिति
धन लाभ की दृष्टि से साल 2026 अनुकूल रहेगा. देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी. 2026 में आपके बेवजह के खर्चों में कमी आ सकती है. आपको इनकम में बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा. धन की स्थिति ठीक रहेगी. निवेश की योजनाओं से लाभ मिल सकता है. कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य
कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य 2026 में थोड़ा कमजोर रह सकता है. शनि की साढ़ेसाती आपको रोग-बीमारियों के जाल में फंसा सकती है. कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है. आपको तला-भुना या ड्राई चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है. खानपान की बुरी आदतें आपको स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर डालेंगी. आपको दिनचर्या भी उत्तम रखनी होगी. तभी आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे.

रिश्ते नाते
आपका गृहस्थ जीवन काफी हद तक बेहतर रहेगा. आपका पारिवारिक जीवन तो ठीक रहेगा. पत्नी के साथ रिश्ता मजबूत होगा. बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताएंगे. लेकिन ऑफिस या रिश्तेदारी में लोगों के साथ अनबन होने की संभावना बहुत अधिक रहेगी. इशसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
