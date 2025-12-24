scorecardresearch
 
Ketu Nakshatra Parivartan 2026: नए साल 2026 में केतु खोलेगा 3 राशि वालों की किस्मत, बढ़ेगी धन की आवक

Ketu Nakshatra Parivartan 2026: 25 जनवरी को केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकलकर उसी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह पद नक्षत्र गोचर तीन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

साल 2026 में केतु का नक्षत्र पद गोचर तीन राशियों को लाभ देने वाला है. (Photo: Getty Images)
Ketu Nakshatra Parivartan 2026: नए साल 2026 की शुरुआत में केतु पद नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं. 25 जनवरी को केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकलकर उसी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे. केतु मार्च 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे. ज्योतिषविदों की मानें तो केतु के इस पद गोचर के बाद तीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ मिल सकता है. इन राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी  और करियर में उन्नति के योग बनेंगे. आइए जानते हैं कि यह समय किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

वृषभ राशि
केतु के इस पद नक्षत्र परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आपको पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरी-व्यापार में किए गए प्रयास सफल होंगे. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. दोस्तों या परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. परिवार की खुशियों का ध्यान रखेंगे. लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद धीरे-धीरे कम होंगे. संबंधों में मधुरता आएगी.

सिंह राशि
केतु का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए उन्नति के द्वार खोल सकता है. पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर मिलेंगे. प्रेम जीवन में रोमांस और आपसी समझ बनी रहेगी. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रह सकता है. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है. अनायास धन की प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में मित्रों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां संभालने का मौका मिल सकता है. हालांकि जिम्मेदारियों के साथ कुछ चुनौतियां भी आ सकती है, लेकिन उनसे निपटने के लिए आपकी तैयारी पूरी रहेगी.

वृश्चिक राशि
केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है. आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने तय हैं. नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप कोई नई दुकान या फैक्ट्री आदि शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल दिख रहा है. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कारोबार में अचानक से मुनाफा बढ़ेगा. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें.

