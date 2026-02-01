scorecardresearch
 
February Rashifal 2026: कन्या राशि वालों की बढ़ेगी आय, जानें फरवरी में आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी

फरवरी साल का दूसरा महीना है और आर्थिक दृष्टि से यह कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है. 6 फरवरी को बुध और शुक्र की युति से कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, जो पूरे महीने प्रभावी रहेगा. इससे कुछ राशियों को धन लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति कमजोर भी रह सकती है.

महीने की शुरुआत में ही 6 फरवरी को बुध और शुक्र मिलकर कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने वाले हैं, जो कि पूरे महीने ही बना रहेगा. (Photo: ITG)
February Arthik Rashifal 2026: साल का दूसरा महीना फरवरी शुरू हो चुका है. यह महीना आर्थिक मोर्चे पर कई राशियों के लिए शुभ दिखाई दे रहा है. तो कुछ जातकों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रह सकती है. महीने की शुरुआत में ही 6 फरवरी को बुध और शुक्र मिलकर कुंभ राशि में  लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने वाले हैं, जो कि पूरे महीने ही बना रहेगा. आइए जानते हैं कि फरवरी का यह महीना आर्थिक मोर्चे पर आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Mesh Rashi)
फरवरी में मेष राशि के जातक अपनी आय पर फोकस रखेंगे. इस महीने आपके लिए आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. आय के एक से अधिक स्रोत बनाने पर जोर रहेगा. जो लोग स्वतंत्र काम या व्यापार में हैं, उन्हें खास फायदा मिल सकता है.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)
इस आपकी महीने आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है. निवेश, खर्च संबंधी फैसले  सोच-समझकर लेंगे. घर में धन की आवक बढ़ सकती है. लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)
मिथुन राशि वालों की भी धन की स्थिति इस महीने अच्छी रहने वाली है. व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभ देंगी. नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, जो भविष्य में आर्थिक रूप से बेहतर अवसर ला सकते हैं.

कर्क राशि (Kark Rashi)
इस महीने धन की बचत कर पाना आपके लिए जरा मुश्किल होगा. परिवार की खुशहाली के लिए पूजा-पाठ या मांगलिक कार्यों पर खर्च संभव है. नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी रहेगा, वरना नुकसान हो सकता है.

सिंह राशि (Singh Rashi)
सिंह राशि वालों को जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक फैसलों पर पछताना पड़ सकता है. हालांकि आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाएगी. संयम और सही योजना से फायदा मिलेगा.

कन्या राशि (Kanya Rashi)
कन्या राशि के जातकों की आमदनी में लगातार वृद्धि के योग बन रहे हैं. लंबी अवधि के लिए निवेश करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे. बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहने वाला है.

तुला राशि (Tula Rashi)
तुला राशि वालों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, जिससे आर्थिक लाभ होगा. अन्य खर्चों में कमी आएगी. धन अलग-अलग माध्यमों से आने लगेगा, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)
फरवरी में वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बनते रहेंगे. पुरानी योजनाओं और पहले किए गए निवेश से फायदा हो सकता है. कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी संभावना है.

धनु राशि (Dhanu Rashi)
धनु राशि के लिए फरवरी आर्थिक रूप से अच्छा महीना रहेगा. परिवार की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन इससे संतोष भी मिलेगा. कुल मिलाकर आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा.

मकर राशि (Makar Rashi)
मकर राशि वालों के खर्चों में अप्रत्याशित बढ़त संभव है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. धन की बचत कर पाना इस महीने आपके लिए जरा कठिन रहने वाला है. किसी को उधार पैसा देने की गलती न करें. वापस मिलने की संभावना कम है.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)
कुंभ राशि के जातकों की धन स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और आय में वृद्धि के योग हैं. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ संभव है.

मीन राशि (Meen Rashi)
मीन राशि वालों को फरवरी में एक से ज्यादा स्रोतों से धन लाभ होगा. आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं. हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा.

