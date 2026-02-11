Budhaditya Rajyog 2026: कुंभ राशि में बुधादित्य राजयोग, इन 3 राशियों के लिए खुलने वाले हैं उन्नति के द्वार

Budhaditya Rajyog in Kumbh: 13 फरवरी को कुंभ राशि में बुधादित्य राजयोग बनने वाला है. इस राशि में बुध पहले से बैठे हुए हैं. अब 13 फरवरी को यहां ग्रहों के राजा सूर्य के आते ही बुधादित्य राजयोग बन जाएगा. यह शुभ योग 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सक्रिय रहने वाला है. ज्योतिष में जहां सूर्य को आत्मविश्वास, सरकारी क्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है. वहीं बुध को बुद्धि, संवाद, कला-कौशल, व्यापार और आर्थिक योजनाओं से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं कि सूर्य-बुध का यह दुर्लभ संयोग किन राशियों को लाभ देने वाला है.

और पढ़ें

मेष राशि

बुधादित्य राजयोग मेष राशि के जातकों के लिए उन्नति के द्वार खोलने वाला है. यह शुभ योग आपकी कुंडली के लाभ भाव में बनेगा, जिससे आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है. कर्ज-खर्च से राहत मिलेगी. आय के नए स्रोत खुलने की संभावना प्रबल होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन-इन्क्रीमेंट मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए तो यह शुभ योग और भी अच्छा रहने वाला है. आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है. कम निवेश में कोई अच्छा काम शुरू करने का आइडिया आपको मिल सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने वाला है. समझ लीजिए 13 फरवरी से आपकी सोई तकदीर जागने वाली है. करियर को एक नई दिशा मिल सकती है. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या विदेश से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलेगी. धैर्य के साथ लिए गए सभी फैसले कारगर सिद्ध होंगे. काम-धंधे में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगी. पार्टनर के साथ मनमुटाव भी खत्म होने वाला है. रोग-बीमारियों से मुक्त रहेंगे.

Advertisement

मकर राशि

बुधादित्य राजयोग आपकी राशि के धन भाव में सक्रिय होने जा रहा है. धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं. धनधान्य की स्थिति मजबूत रहने वाली है. जिस नौकरी के ऑफर का आपको लंबे समय से इंतजार था, वो इस अवधि में आपको मिल सकता है. निवेश से जुड़े मामले में भी लाभान्वित करते रहेंगे. आपकी योग्यता और क्षमता पर वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा. पदोन्नति के साथ आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिस पर आप खरा उतरेंगे.

---- समाप्त ----