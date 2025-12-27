Budh Nakshatra Parivartan 2025: केतु के नक्षत्र में बुध, इन 3 राशियों पर भारी रह सकती है 2026 की शुरुआत

Budh Nakshatra Parivartan 2025: 29 दिसंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध केतु के स्वामित्व वाले मूल नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. इस नक्षत्र में बुध 7 जनवरी तक रहेंगे. शास्त्रों में केतु को राक्षस और ज्योतिष में पाप ग्रह माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि साल 2026 की शुरुआत में बुध का केतु के नक्षत्र में होना तीन राशियों के लिए अशुभ संकेत हो सकता है. इन राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. आइए जानते हैं कि ये अनलकी राशियां कौन सी हैं.

वृषभ राशि

करियर के मामले में जल्दबाजी बड़ा नुकसान दे सकती है. कार्यस्थल पर हालात बिगड़ सकते हैं. बेवजह की चिंता मन को घेर सकती है. धन से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतने की सलाह है. ठगी का शिकार हो सकते हैं. आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को कोई साफ कर सकता है. अनुभवी लोगों की राय लेकर चलने से फायदा होगा. पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें. गुरुजनों और वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए भी यह समय बड़ा कठिन होगा. व्यापारियों के मुनाफे में कमी आ सकती है. आय के साधन प्रभावित हो सकते हैं. कार्यस्थल पर मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल होगा. विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो सकती है. पारिवारिक जीवन में माता-पिता के साथ मतभेद संभव हैं. अपनी वाणी-व्यवहार पर संयम रखें. पैसों का हिसाब-किताब सही ढंग से बनाकर चलें.

कन्या राशि

बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में अस्थिरता लेकर आ सकता है. गलतफहमी के कारण रिश्तों तनाव बढ़ने की संभावना है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनबन हो सकती है. पैसों का उधार भी आपको बड़े विवाद में फंसा सकता है. छात्रों का मन पढ़ाई से हटकर अन्य बातों में उलझ सकता है. शिक्षा, करियर आदि में अवरोध आ सकते हैं. गृह क्लेश भी आपके तनाव का कारण बन सकते हैं. धन खर्च पर आपको बहुत ध्यान देना होगा. बैंक-बैलेंस को मेंटेन रखना आपके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

