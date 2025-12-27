scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Nakshatra Parivartan 2025: केतु के नक्षत्र में बुध, इन 3 राशियों पर भारी रह सकती है 2026 की शुरुआत

29 दिसंबर को बुध केतु के स्वामित्व वाले मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 7 जनवरी 2026 तक वहीं रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, नए साल की शुरुआत में केतु के नक्षत्र में बुध का होना तीन राशियों के लिए अशुभ हो सकता है. इन्हें करियर, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए.

Advertisement
X
2026 की शुरुआत में बुध का केतु के नक्षत्र में होना तीन राशियों के लिए अशुभ संकेत हो सकता है.
2026 की शुरुआत में बुध का केतु के नक्षत्र में होना तीन राशियों के लिए अशुभ संकेत हो सकता है.

Budh Nakshatra Parivartan 2025: 29 दिसंबर 2025 को ग्रहों के राजकुमार बुध केतु के स्वामित्व वाले मूल नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं. इस नक्षत्र में बुध 7 जनवरी तक रहेंगे. शास्त्रों में केतु को राक्षस और ज्योतिष में पाप ग्रह माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि साल 2026 की शुरुआत में बुध का केतु के नक्षत्र में होना तीन राशियों के लिए अशुभ संकेत हो सकता है. इन राशियों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. आइए जानते हैं कि ये अनलकी राशियां कौन सी हैं.

वृषभ राशि
करियर के मामले में जल्दबाजी बड़ा नुकसान दे सकती है. कार्यस्थल पर हालात बिगड़ सकते हैं. बेवजह की चिंता मन को घेर सकती है. धन से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतने की सलाह है. ठगी का शिकार हो सकते हैं. आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को कोई साफ कर सकता है. अनुभवी लोगों की राय लेकर चलने से फायदा होगा. पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें. गुरुजनों और वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें. 

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए भी यह समय बड़ा कठिन होगा. व्यापारियों के मुनाफे में कमी आ सकती है. आय के साधन प्रभावित हो सकते हैं. कार्यस्थल पर मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलना मुश्किल होगा. विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो सकती है.  पारिवारिक जीवन में माता-पिता के साथ मतभेद संभव हैं. अपनी वाणी-व्यवहार पर संयम रखें. पैसों का हिसाब-किताब सही ढंग से बनाकर चलें.

सम्बंधित ख़बरें

navpancham rajyog 2025 yuti of budh uranus
15 जनवरी को बनेगा नवपंचम राजयोग! चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य
budh gochar 2025
29 दिसंबर को होगा बुध का गोचर, साल 2025 के अंत में ये राशियां होंगी मालामाल!
Buddh transit
Budh Nakshstra Gochar: बुध देव बनाएंगे मालामाल! कुंभ समेत इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे कमाई के नए रास्ते
Budh Gochar 2025
29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, इन 3 राशियों की बढ़ सकती है मुश्किल
Budh Gochar 2025
29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, जाते-जाते 3 राशियों को मालामाल करेगा 2025
Advertisement

कन्या राशि
बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में अस्थिरता लेकर आ सकता है. गलतफहमी के कारण रिश्तों तनाव बढ़ने की संभावना है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनबन हो सकती है. पैसों का उधार भी आपको बड़े विवाद में फंसा सकता है. छात्रों का मन पढ़ाई से हटकर अन्य बातों में उलझ सकता है. शिक्षा, करियर आदि में अवरोध आ सकते हैं. गृह क्लेश भी आपके तनाव का कारण बन सकते हैं. धन खर्च पर आपको बहुत ध्यान देना होगा. बैंक-बैलेंस को मेंटेन रखना आपके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement