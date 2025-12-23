scorecardresearch
 
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को होगा बुध का गोचर, साल 2025 के अंत में ये राशियां होंगी मालामाल!

Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर 2025 को बुध धनु में चले जाएंगे, जो साल का अंतिम गोचर भी होगा. ज्योतिष के अनुसार, बुध का यह गोचर बुद्धि, तर्क, वाणी, संचार और व्यापार में सुधार लाएगा, जिससे कई राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

साल 2025 में अंत में होने जा रहे बुध के गोचर कुछ राशियां होंगी मालामाल. (Photo: Pixabay)
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुद्धि के दाता बुध गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे. बुध का यह गोचर साल 2025 का आखिरी गोचर होगा, जो कि कई राशियों को मालामाल और धनवान बनाएगा. ज्योतिषियों के अनुसार, बुध जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी युति सूर्य, मंगल और शुक्र से होगी, जिससे धनु राशि में चतुर्ग्रही योग भी बनेगा. बुध इसी राशि में 17 जनवरी तक विराजमान रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, संचार, गणित और व्यापार का कारग्रह माना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, बुध का यह गोचर कई राशियों के लिए लाभकारी रहेगा. आइए जानते हैं कि उन लकी राशियों के बारे में. 

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर राहत लेकर आएगा. काफी समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें अब गति आएगी. ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी और लोग आपके आइडिया को समझेंगे. व्यापार में बातचीत से फायदा होगा. पैसों को लेकर जो उलझन चल रही थी, वह भी धीरे-धीरे खत्म होगी.

सिंह

कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर सोचने-समझने की ताकत बढ़ाएगा. काम करते समय कंफ्यूजन कम रहेगा. फैसले सही होंगे. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है. जिन लोगों का काम हिसाब-किताब, लिखने या बोलने से जुड़ा है, उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है.

धनु

वृषभ राशि वालों को पैसों के मामले में राहत मिल सकती है. कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बिजनेस में छोटे फायदे जुड़ते जाएंगे. परिवार में खर्चो को लेकर जो तनाव था, वह कम होगा. इस दौरान कोई भी फैसला सोच-समझकर लेना फायदेमंद रहेगा.

कुंभ

मकर राशि वालों के लिए यह समय कामकाज को संभालने वाला रहेगा. नौकरी में सीनियर आपके काम पर भरोसा दिखा सकते हैं. नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आगे चलकर फायदा होगा. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे संकेत हैं.

