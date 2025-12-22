Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को साल का आखिरी गोचर, जाते-जाते इन 3 राशियों को मालामाल करेगा 2025

Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं. यह साल 2025 का अंतिम गोचर होगा. बुध का यह राशि परिवर्तन 29 दिसंबर को दोपहर को करीब 1 बजे होगा. ज्योतिषविदों की मानें तो धनु राशि में बुध के आते ही तीन राशि के जातकों की किस्मत अचानक से पलटेगी. इन राशि के जातकों को नौकरी, व्यापार, करियर आदि में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. वाणी-व्यवहार में अच्छे बदलाव आने से आपको खूब लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कि साल का यह आखिरी गोचर किन राशियों की किस्मत खोलने वाला है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए अचानक आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे. नौकरी के साथ-साथ साइड में बिजनेस शुरू करने की रणनीति भी जारी रखेंगे. सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा में इजाफा होगा. प्रेम जीवन में तालमेल बढ़ेगा और रिश्तों में मिठास आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय और निवेश के लिए समय अनुकूल है. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे. धैर्य और संतुलन से किए गए प्रयास सफल होंगे.

मकर राशि

करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है. गुप्त स्रोतों से आमदनी बढ़ सकती है. खर्चों में कमी संभव है. आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा. आपकी उपलब्धियों से परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और गहराई आएगी. अविवाहित लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है.

मीन राशि

अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने के आसार हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं. उपहार या किसी सुखद सरप्राइज की संभावना है. मित्रों की सहायता से निवेश से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. नए साल के आगमन का पूरे उत्साह के साथ आनंद लेंगे. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से बाहर निकलेंगे और नई शुरुआत करेंगे.

