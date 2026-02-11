Angarak Yog 2026: मंगल-राहु की युति से मचेगी हलचल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

Angarak Yog 2026: फरवरी 2026 का महीना ज्योतिष के नजरिए से काफी हलचल भरा रहने वाला है. इस समय राहु कुंभ राशि में स्थित है और 23 फरवरी को सुबह 11 बजकर 57 बजे मंगल भी कुंभ में प्रवेश करेंगे. मंगल और राहु के एक साथ आने से अंगारक योग बनेगा, जिसे ज्योतिष में चुनौती पूर्ण योग माना जाता है. यह योग 2 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा. कुंभ राशि में पहले से ही कई ग्रह सक्रिय रहेंगे, जिससे ऊर्जा का स्तर बहुत तेज रहेगा. ऐसे में कुछ राशियों को खास सावधानी रखने की जरूरत होगी. यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया गया है.

और पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संयम रखने का संकेत दे रहा है. यह योग आपकी आय और लाभ से जुड़े क्षेत्र में बन रहा है. गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. बिना सोचे-समझे लिया गया कोई फैसला बाद में तनाव दे सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. निवेश, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें. इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना ही समझदारी होगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए यह योग घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकता है. घर-परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. इसलिए बोलचाल में सावधानी रखें. धन से जुड़े मामलों में विवाद की आशंका है, इसलिए धैर्य से काम लें. हालांकि, पुराने अटके काम पूरे होने की संभावना भी है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लग्न में यह योग बनने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. बात-बात पर प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. अहंकार या जिद से बचना जरूरी रहेगा. पैसों के मामले में रिस्क लेने से बचें. मानसिक तनाव, नींद की कमी या ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इस समय खुद को शांत रखना और ध्यान-योग जैसी गतिविधियों में समय देना फायदेमंद रहेगा.

---- समाप्त ----