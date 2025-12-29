scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 दिसंबर 2025: आज 29 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 29 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

पंचांग- 29 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष

तिथि
शुक्ल पक्ष नवमी- दिसंबर 28 11:59 AM- दिसंबर 29 10:12 AM
शुक्ल पक्ष दशमी- दिसंबर 29 10:12 AM- दिसंबर 30 07:51 AM

नक्षत्र
रेवती- दिसंबर 28 08:43 AM- दिसंबर 29 07:40 AM
अश्विनी- दिसंबर 29 07:41 AM- दिसंबर 30 06:04 AM
भरणी- दिसंबर 30 06:04 AM- दिसंबर 31 03:58 AM

योग
परिघ- दिसंबर 28 10:13 AM- दिसंबर 29 07:36 AM
शिव- दिसंबर 29 07:36 AM- दिसंबर 30 04:31 AM
सिद्ध- दिसंबर 30 04:31 AM- दिसंबर 31 01:01 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:11 AM
सूर्यास्त- 5:46 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 29 1:07 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 30 2:29 AM

अशुभ काल
राहू- 8:30 AM- 9:50 AM
यम गण्ड- 11:09 AM- 12:28 PM
कुलिक- 1:48 PM- 3:07 PM
दुर्मुहूर्त- 12:49 PM- 01:32 PM, 02:56 PM- 03:39 PM
वर्ज्यम्- 02:20 AM- 03:50 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:07 PM- 12:49 PM
अमृत काल- 11:21 PM- 12:50 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:35 AM- 06:23 AM

---- समाप्त ----
