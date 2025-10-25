scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 अक्टूबर 2025: आज 25 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 25 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 25 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- कार्तिक

तिथि 
चतुर्थी - 03:48 ए एम, अक्टूबर 26 तक

नक्षत्र
अनुराधा - पूर्ण रात्रि तक

योग 
शोभन - पूर्ण रात्रि तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:28  ए एम
सूर्यास्त- 05:42 पी एम 
चन्द्रोदय- 09:50 ए एम
चन्द्रास्त-07:58 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:17 ए एम से 10:41 ए एम
यमगण्ड-01:29 पी एम से 02:53 पी एम
गुलिक- 06:28 ए एम से 07:52 ए एम
दु्र्मुहूर्त- 06:28 ए एम से 07:13 ए एम, 07:13 ए एम से 07:58 ए एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:46 ए एम से 05:37 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त- 01:57 पी एम से 02:42 पी एम

शुभ योग
रवि योग- 07:51 ए एम से 06:29 ए एम, अक्टूबर 26

---- समाप्त ----
