Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 अक्टूबर 2025: आज 25 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- कार्तिक

तिथि

चतुर्थी - 03:48 ए एम, अक्टूबर 26 तक

नक्षत्र

अनुराधा - पूर्ण रात्रि तक

योग

शोभन - पूर्ण रात्रि तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:28 ए एम

सूर्यास्त- 05:42 पी एम

चन्द्रोदय- 09:50 ए एम

चन्द्रास्त-07:58 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 09:17 ए एम से 10:41 ए एम

यमगण्ड-01:29 पी एम से 02:53 पी एम

गुलिक- 06:28 ए एम से 07:52 ए एम

दु्र्मुहूर्त- 06:28 ए एम से 07:13 ए एम, 07:13 ए एम से 07:58 ए एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:46 ए एम से 05:37 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:57 पी एम से 02:42 पी एम

शुभ योग

रवि योग- 07:51 ए एम से 06:29 ए एम, अक्टूबर 26

---- समाप्त ----