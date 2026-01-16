Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 जनवरी 2026: आज 16 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 16 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
माघ - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
त्रयोदशी - 10:21 पी एम तक
चतुर्दशी
नक्षत्र
मूल - पूर्ण रात्रि तक
गर - 09:21 ए एम तक
योग
ध्रुव - 09:06 पी एम तक
व्याघात
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:47 पी एम
चन्द्रोदय- 06:12 ए एम, जनवरी 17
चन्द्रास्त- 03:25 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 11:12 ए एम से 12:31 पी एम
यमगण्ड- 03:09 पी एम से 04:28 पी एम
गुलिक- 08:34 ए एम से 09:53 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम