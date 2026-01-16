Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 16 जनवरी 2026: आज 16 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 16 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

माघ - पूर्णिमान्त

पौष - अमान्त

तिथि

त्रयोदशी - 10:21 पी एम तक

चतुर्दशी

नक्षत्र

मूल - पूर्ण रात्रि तक

गर - 09:21 ए एम तक

योग

ध्रुव - 09:06 पी एम तक

व्याघात

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 07:15 ए एम

सूर्यास्त- 05:47 पी एम

चन्द्रोदय- 06:12 ए एम, जनवरी 17

चन्द्रास्त- 03:25 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 11:12 ए एम से 12:31 पी एम

यमगण्ड- 03:09 पी एम से 04:28 पी एम

गुलिक- 08:34 ए एम से 09:53 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

---- समाप्त ----