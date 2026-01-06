scorecardresearch
 
मुस्कान और सादगी के पीछे छिपी शातिर चोरी, जयपुर में तीन महिलाओं ने लाखों की चांदी उड़ाई, वीडियो वायरल

जयपुर के जगतपुरा बाजार में श्याम ज्वैलर्स की दुकान से तीन महिलाओं ने ग्राहक बनकर चांदी की पायलों से भरी ट्रे चोरी कर ली. करीब आधे घंटे तक पायलें देखने के बाद महिलाएं ट्रे शॉल में छिपाकर फरार हो गईं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है.

चोरी की घटना CCTV में कैद (Photo: Screengrab)
जयपुर शहर की सबसे व्यस्त ज्वेलरी मार्केट में गहनों की चमक के बीच एक शातिर चोरी की वारदात सामने आई है. खरीदारी के बहाने आईं तीन महिलाओं ने मुस्कान और सादगी का ऐसा जाल बुना कि ज्वेलर को भनक तक नहीं लगी और लाखों रुपये की चांदी गायब हो गई. यह सनसनीखेज मामला जयपुर के जगतपुरा बाजार स्थित श्याम ज्वैलर्स का है, जहां से चांदी की पायलों से भरी पूरी ट्रे चोरी कर ली गई.

घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है. तीनों महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुईं और चांदी की पायलें दिखाने को कहा. ज्वेलर ने जैसे ही ट्रे बाहर निकाली, महिलाएं बड़े इत्मीनान से पायलों को देखने लगीं. करीब आधे घंटे तक वे अलग-अलग डिजाइन की पायलें उठाती रहीं, एक ट्रे से दूसरी ट्रे में रखती रहीं और पैरों में पहनकर देखती रहीं.

शॉल में छिपाई चांदी की पूरी ट्रे, ज्वेलर को नहीं लगी भनक

इसी दौरान बड़ी चालाकी से उन्होंने ज्वेलर का ध्यान भटकाया और चांदी की पायलों से भरी एक पूरी ट्रे अपनी शॉल में छिपा ली. इसके बाद एक पायल पसंद करने का नाटक किया और आराम से दुकान से बाहर निकल गईं. महिलाओं के जाने के बाद जब ज्वेलर ने पायलें वापस ट्रे में रखनी शुरू कीं, तब कुछ पायलें गायब मिलीं. शक होने पर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें तीनों महिलाओं की चोरी की पूरी वारदात साफ दिखाई दी.

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात

सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ज्वेलर्स नरेंद्र सोनी ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला चोरों की तलाश कर रही है.पुलिस को आशंका है कि यह कोई पेशेवर महिला गिरोह हो सकता है, जो इसी तरह ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाता है. फिलहाल आसपास के इलाकों और अन्य बाजारों में भी जांच की जा रही है.
 

