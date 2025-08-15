scorecardresearch
 

Feedback

Kota: स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटी, 11 घायल, स्वतंत्रता दिवस से लौटते वक्त हुई कार से जोरदार टक्कर

राजस्थान के कोटा के सांगोद में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से लौट रही स्कूली वैन की स्विफ्ट कार से आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में 11 बच्चे घायल हुए, जिनमें से 5 को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है. वैन पलटने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है.

Advertisement
X
कार से आमने-सामने हुई टक्कर. (Photo: Chetan Gurjar /ITG)
कार से आमने-सामने हुई टक्कर. (Photo: Chetan Gurjar /ITG)

राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से लौट रहे स्कूली बच्चों की वैन हादसे का शिकार हो गई. घटना दोपहर करीब 12 बजे सांगोद–जोलपा रोड पर खेराई बीड़ के पास हुई, जब एक निजी स्कूल की वैन की आमने-सामने टक्कर स्विफ्ट कार से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन सड़क पर पलट गई, जिससे उसमें सवार 11 बच्चे घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, सभी बच्चे सांगोद स्थित एवरग्रीन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव चतरपुरा लौट रहे थे. वैन में 7 से 15 वर्ष के 11 बच्चे और चालक मौजूद थे. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े. घटना की सूचना मिलने पर सांगोद थानाधिकारी लाखन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत सांगोद सीएचसी अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, पारिवारिक कलह की आशंका

सम्बंधित ख़बरें

गर्लफ्रेंड, हॉस्टल और शराब... रात में सोया फिर सुबह उठा ही नहीं, सस्पेंस गहराया 
छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. (Photo: Representational )
कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, पारिवारिक कलह की आशंका 
कोटा में युवती की मौत से हंगामा 
युवती की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा. (Photo: Chetan Gurjar/ITG)
लापता युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप 
वन विभाग ने कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की
शेर, बाघ या भालू को लेना चाहते हैं गोद? सालाना इतना करना होगा खर्च 

इसके बाद वहां से गंभीर रूप से घायल 5 बच्चों और वैन चालक को बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अस्पताल में घायलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग पहुंचे. शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

Advertisement

कोटा

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया है और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. थानाधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. हालांकि प्रारंभिक जानकारी में वाहन की तेज रफ्तार को प्रमुख वजह माना जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement