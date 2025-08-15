Kota: स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटी, 11 घायल, स्वतंत्रता दिवस से लौटते वक्त हुई कार से जोरदार टक्कर

राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से लौट रहे स्कूली बच्चों की वैन हादसे का शिकार हो गई. घटना दोपहर करीब 12 बजे सांगोद–जोलपा रोड पर खेराई बीड़ के पास हुई, जब एक निजी स्कूल की वैन की आमने-सामने टक्कर स्विफ्ट कार से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन सड़क पर पलट गई, जिससे उसमें सवार 11 बच्चे घायल हो गए.

पुलिस के मुताबिक, सभी बच्चे सांगोद स्थित एवरग्रीन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने गांव चतरपुरा लौट रहे थे. वैन में 7 से 15 वर्ष के 11 बच्चे और चालक मौजूद थे. टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े. घटना की सूचना मिलने पर सांगोद थानाधिकारी लाखन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत सांगोद सीएचसी अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, पारिवारिक कलह की आशंका

इसके बाद वहां से गंभीर रूप से घायल 5 बच्चों और वैन चालक को बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अस्पताल में घायलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग पहुंचे. शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

Advertisement

​

पुलिस ने दुर्घटना में शामिल स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया है और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. थानाधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. हालांकि प्रारंभिक जानकारी में वाहन की तेज रफ्तार को प्रमुख वजह माना जा रहा है.

---- समाप्त ----