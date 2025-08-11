scorecardresearch
 

कोटा में 20 वर्षीय छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान, पारिवारिक कलह की आशंका

राजस्थान के कोटा में 20 वर्षीय छात्र अभिषेक मीना ने अपने किराए के कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. वह यूपी के आगरा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद हाल ही में लौटा था. घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है. पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की आशंका जताई गई है.

छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. (Photo: Representational )
राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने आए 20 वर्षीय एक युवक ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना रविवार शाम महावीर नगर थाना क्षेत्र में सामने आई. मृतक की पहचान बारां जिले के मांगरोल निवासी अभिषेक मीणा (20) के रूप में हुई है, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई की तैयारी कर रहा था.

पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम मकान मालिक ने अभिषेक मीणा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. खिड़की से झांकने पर उन्होंने अभिषेक को पंखे से लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: कोटा: एक माह से लापता युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

महावीर नगर थाना प्रभारी सर्कल इंस्पेक्टर रमेश काविया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभिषेक रविवार सुबह राखी मनाकर कोटा लौटा था. दोपहर के समय उसने यह चरम कदम उठाया होगा. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. हालांकि शुरुआती जांच में पारिवारिक कारणों को आत्महत्या की संभावित वजह माना जा रहा है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. घटना के बाद मृतक के घर में मातम का माहौल है. वहीं पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिषेक को किन परिस्थितियों में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

