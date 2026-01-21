राजस्थान: पर्यटकों की जिप्सी के सामने दहाड़ते रहे दो बाघ... रणथम्भौर का खौफनाक Video

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर टाइगर रिजर्व एक बार फिर रोमांचक नजारे का गवाह बना. दरअसल, टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी के बेहद पास दो टाइगर आकर खड़े हो गए. टाइगर टी-101 और टी-105 टाइग्रेस की तेज दहाड़ सुनकर सैलानी सहम गए. कुछ पलों के लिए जिप्सी में सवार पर्यटकों की सांसें थम सी गईं.
अचानक टाइगरों के सफारी ट्रैक पर आ जाने और जिप्सियों के बीच से गुजरने से माहौल तनावपूर्ण हो गया. शुरुआत में डर के मारे सैलानी खामोश रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने इस रोमांचक पल को अपने कैमरों और मोबाइल फोन में कैद करना शुरू कर दिया. इस घटना का खौफनाक और रोमांचक वीडियो भी सामने आया है.
जोन नंबर-2 में आमने-सामने आए बाघ
यह घटना रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर-2 की बताई जा रही है. सफारी पर निकले पर्यटक जंगल की सैर कर रहे थे, तभी एक साथ दो बाघ नजर आए. कुछ रिपोर्ट में बाघों की पहचान टी-10 और टी-105 के रूप में भी बताई गई है. एक ही जगह दो बाघों को देखकर पहले सैलानी रोमांच से भर उठे, लेकिन माहौल जल्द ही बदल गया.
दोनों बाघ आक्रामक हो गए और एक-दूसरे को दहाड़ मारकर ललकारने लगे. जंगल में गूंजती दहाड़ से ऐसा लगा मानो दोनों के बीच खूनी संघर्ष होने वाला है. दोनों बाघ पर्यटक वाहनों के बेहद नजदीक तक पहुंच गए, जिससे जिप्सी में बैठे लोग डर से सहम गए.
देखें वीडियो...
ऐन वक्त पर टला टकराव
अचानक एक बाघ चुनौती देते हुए वाहनों के बीच से दौड़ता हुआ दूसरी ओर निकल गया. दूसरा बाघ भी उसका पीछा करता हुआ दहाड़ते हुए आमने-सामने आ गया. कुछ पल ऐसे थे जब संघर्ष तय माना जा रहा था.
लेकिन ऐन वक्त पर सामने वाला बाघ बैठ गया और पीछे हट गया. इसी फैसले से बड़ी अनहोनी टल गई. संघर्ष टलते ही सैलानियों ने राहत की सांस ली. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.