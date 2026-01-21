scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: पर्यटकों की जिप्सी के सामने दहाड़ते रहे दो बाघ... रणथम्भौर का खौफनाक Video

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी के पास दो टाइगर आकर खड़े हो गए. जोन नंबर-2 में टाइगर टी-101 और टी-105 की दहाड़ से सैलानी सहम गए. बाघ जिप्सियों के बीच से गुजरे, लेकिन ऐन वक्त पर टकराव टल गया. रोमांचक दृश्य कैमरों में कैद हुआ है.

Advertisement
X
वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथम्भौर टाइगर रिजर्व एक बार फिर रोमांचक नजारे का गवाह बना. दरअसल, टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी के बेहद पास दो टाइगर आकर खड़े हो गए. टाइगर टी-101 और टी-105 टाइग्रेस की तेज दहाड़ सुनकर सैलानी सहम गए. कुछ पलों के लिए जिप्सी में सवार पर्यटकों की सांसें थम सी गईं.

अचानक टाइगरों के सफारी ट्रैक पर आ जाने और जिप्सियों के बीच से गुजरने से माहौल तनावपूर्ण हो गया. शुरुआत में डर के मारे सैलानी खामोश रहे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने इस रोमांचक पल को अपने कैमरों और मोबाइल फोन में कैद करना शुरू कर दिया. इस घटना का खौफनाक और रोमांचक वीडियो भी सामने आया है. 

यह भी पढ़ें: सवाई माधोपुर पहुंची गांधी-वाड्रा फैमिली... क्या नए साल के जश्न के साथ रेहान-अवीवा की सगाई की तैयारी?

सम्बंधित ख़बरें

चंबल नदी में युवती ने लगा दी छलांग
Woman saved by sdrf
पुल पर चढ़ी युवती, जान देने को अचानक कूद गई नदी में तो मचा हड़कंप, SDRF ने बचाकर निकाला
युवक की पहचान नहीं हो पाई है.(Photo: Sunil Joshi/ITG)
शराब के नशे में बांध पर स्टंट करता युवक पानी में बहा, SDRF की टीम तलाश में जुटी
The Knock: Devastation of Rain in Rajasthan, Village Sunk into the Ground!
राजस्थान में बारिश का कहर, देखें कैसे जमीन निगल गया सैलाब
Flood havoc in Rajasthan, land sunken, villages submerged.
राजस्थान में बाढ़ से कहीं जमीन धंसी, कहीं गांव के गांव डूबे; रिपोर्ट

जोन नंबर-2 में आमने-सामने आए बाघ

यह घटना रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर-2 की बताई जा रही है. सफारी पर निकले पर्यटक जंगल की सैर कर रहे थे, तभी एक साथ दो बाघ नजर आए. कुछ रिपोर्ट में बाघों की पहचान टी-10 और टी-105 के रूप में भी बताई गई है. एक ही जगह दो बाघों को देखकर पहले सैलानी रोमांच से भर उठे, लेकिन माहौल जल्द ही बदल गया.

Advertisement

दोनों बाघ आक्रामक हो गए और एक-दूसरे को दहाड़ मारकर ललकारने लगे. जंगल में गूंजती दहाड़ से ऐसा लगा मानो दोनों के बीच खूनी संघर्ष होने वाला है. दोनों बाघ पर्यटक वाहनों के बेहद नजदीक तक पहुंच गए, जिससे जिप्सी में बैठे लोग डर से सहम गए.

देखें वीडियो...

ऐन वक्त पर टला टकराव

अचानक एक बाघ चुनौती देते हुए वाहनों के बीच से दौड़ता हुआ दूसरी ओर निकल गया. दूसरा बाघ भी उसका पीछा करता हुआ दहाड़ते हुए आमने-सामने आ गया. कुछ पल ऐसे थे जब संघर्ष तय माना जा रहा था.

लेकिन ऐन वक्त पर सामने वाला बाघ बैठ गया और पीछे हट गया. इसी फैसले से बड़ी अनहोनी टल गई. संघर्ष टलते ही सैलानियों ने राहत की सांस ली. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement