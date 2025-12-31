नए साल पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न! रणथंभौर पहुंचीं प्रियंका गांधी... राहुल गांधी भी रहे मौजूद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा अपने परिवार और कुछ करीबी दोस्तों के साथ आज सवाई माधोपुर पहुंचे. यह दौरा पूरी तरह निजी बताया जा रहा है. गांधी वाड्रा परिवार दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए कड़ी सुरक्षा के बीच सवाई माधोपुर पहुंचा.

और पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, गांधी वाड्रा परिवार रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरा है और दो जनवरी तक वहीं रहेगा. इस दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क की सैर का भी कार्यक्रम बनाया गया है. परिवार के साथ अविवा बेग का परिवार भी मौजूद है और तीनों परिवार मिलकर रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे.

गांधी वाड्रा परिवार का रणथंभौर से पुराना और गहरा लगाव रहा है. प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर रणथंभौर की यात्रा करती रहती हैं. इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कई बार इस जगह आ चुके हैं. प्रियंका गांधी का परिवार साल में दो से तीन बार रणथंभौर आकर नेशनल पार्क में समय बिताता है.

इस बार भी गांधी वाड्रा परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए रणथंभौर पहुंचा है. परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों के साथ वे यहां शांति और एकांत में वक्त बिताएंगे और साथ ही नेशनल पार्क में भ्रमण करेंगे. हालांकि सोनिया गांधी इस बार इस यात्रा में शामिल नहीं हैं, फिर भी परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी से सवाई माधोपुर में हलचल बनी हुई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तस्वीरों में देखें रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की खूबसूरत केमिस्ट्री, राजस्थान में होगी ग्रैंड सगाई

इसके अलावा यह भी चर्चा है कि रेहान वाड्रा और अविवा बेग की रिंग सेरेमनी या कोई निजी कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इस बारे में परिवार या कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूत्रों के अनुसार, यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होता भी है, तो वह बहुत निजी तौर पर रखा जाएगा.

स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि परिवार आराम से अपने निजी समय का आनंद उठा सके. यह दौरा पूरी तरह पारिवारिक है और राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर बताया जा रहा है. गांधी वाड्रा परिवार की यह यात्रा विश्राम और पारिवारिक मेलजोल का प्रतीक है.

---- समाप्त ----