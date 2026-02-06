scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: करोड़ों का गोल्ड लोन स्कैम कर मैनेजर ने दी बैंक लूटने की सुपारी, सहयोगी संग हुआ गिरफ्तार

नवलगढ़ PNB घोटाले में गिरफ्तार मैनेजर अमित जांगिड़ ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने फर्जी गोल्ड लोन के फ्रॉड को छुपाने के लिए बदमाशों को बैंक लूटने की ₹20 लाख की सुपारी दी थी. साथ ही, ₹4 करोड़ का बीमा कराकर सुसाइड का प्लान भी बनाया था.

Advertisement
X
नवलगढ़ PNB केस में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया है.(Image for representation)
नवलगढ़ PNB केस में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया है.(Image for representation)

राजस्थान के झुंझुनूं जिले से बैंकिंग व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. नवलगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की नानसा गेट शाखा में सामने आए गोल्ड लोन घोटाले में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस मामले में सस्पैंड ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ और उसके सहयोगी प्राइवेट कर्मचारी (बैंक मित्र) संतोष सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने मिलकर करीब 120 से 130 फर्जी गोल्ड लोन खातों के जरिए करोड़ों रुपये बैंक से निकाले. पुलिस के मुताबिक, इस फ्रॉड को छुपाने के लिए आरोपी मैनेजर ने बैंक में लूट की साजिश तक रच ली थी.

बदमाशों को लूट के लिए 20 लाख रुपये दिए गए थे और बैंक की रेकी भी करवाई जा चुकी थी. योजना थी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में बैंक में लूट करवाई जाएगी और नकली गोल्ड की लूट दिखाकर पूरे मामले को दबा दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

international sports meet up hosted for ages 3 to 95
80 से 95 साल के बुजुर्गों ने मैदान पर सबको चौंकाया, कैंसर से जूझते बुजुर्गों ने लगाई दौड़
Khejari Tree
सिर साठे रुख रहे... खेजड़ी बचाने के लिए क्यों जान की बाजी लगा देता है बिश्नोई समाज
अलवर के रामचंद्र ने 91 साल की उम्र में दिखाया दम.(Photo:Screengrab)
95 साल के बुजुर्गों ने लगाई दौड़, कैंसर को हराकर जीत रहे गोल्ड
तीन महीने पहले हुई थी शादी, अब करा दी पति की हत्या. (File Photo: ITG)
आशीष से शादी, संजय से अफेयर... अंजली निकली पति के कत्ल की मास्टरमाइंड
cm bhajan lal
खेजड़ी के पेड़ काटने पर बनेगा सख्त कानून, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान

खुद का करवा रखा था इंश्योरेंस
यही नहीं, आरोपी अमित जांगिड़ ने खुद के सुसाइड का प्लान भी तैयार कर रखा था. उसने पिछले साल ही करीब 4 करोड़ रुपये का बीमा करवा लिया था, ताकि मामला खुलने पर आत्महत्या कर बीमा क्लेम के जरिए परिवार को पैसा मिल सके.

Advertisement

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपी दो साल से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था, लेकिन अप्रैल–मई 2024 में सबसे ज्यादा रकम निकाली गई. जांच में सामने आया कि एक ही गोल्ड को बार-बार फिजिकल रूप से दिखाकर, बिना गोल्ड के और रिश्तेदारों व परिचितों के नाम पर लोन पास किए गए.

यह भी पढ़ें: बैतूल में 3 दिन तक कैमरे की निगरानी में रहा रिटायर्ड बैंक अफसर, ₹23 लाख गंवाए, गोल्ड लोन लेते समय खुला राज

फर्जीवाड़े से निकाली गई रकम से आरोपी ने पत्नी के नाम जमीन, महंगी कारें, बुलेट बाइक, पिकअप वाहन, सीकर में तीन मंजिला मकान, डेयरी फार्म और जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदी. वहीं, बेहद कम वेतन पाने वाला संतोष सैनी भी दुकानों, प्लॉट और मकानों का मालिक बन गया.

पुलिस ने बताया कि बैंक से सोना बहुत कम मात्रा में निकाला गया, बल्कि फर्जी गोल्ड दिखाकर लोन के जरिए पैसा निकाला गया. अधिकांश सोना रिकवर कर लिया गया है. मामले में अन्य सहयोगियों और लूट की साजिश में शामिल बदमाशों की तलाश जारी है. एसपी ने साफ कहा है कि इस घोटाले में शामिल हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और जांच अभी जारी है.

73 पैकेट गायब, 4 किलो से ज्यादा सोना पार
इससे पहले यह बात सामने आई थी कि बैंक के स्ट्रांग रूम से सोने के करीब 73 पैकेट गायब हैं, जिनका कुल वजन 4 किलो 198 ग्राम बताया जा रहा है. मामले का खुलासा तब हुआ जब लॉकर की जिम्मेदारी नई उप-प्रबंधक सीमा महिला को सौंपी गई. उच्च स्तरीय जांच में पता चला कि तत्कालीन मैनेजर अमित कुमार ने सहयोगियों के साथ मिलकर असली सोने को नकली से बदल दिया था.

Advertisement

(रिपोर्ट- नैना शेखावत)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement