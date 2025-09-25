'देश बढ़ रहा है बिजली की रफ्तार से...', राजस्थान में बोले PM मोदी

राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया. उन्होंने जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है. इनमें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की कई विकास योजनाएं शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली परियोजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि आज नवरात्रि में जिस तरह से 9 रूपों की शक्ति की पूजा होती है, उसी प्रकार "ऊर्जा शक्ति" से जुड़ा एक नया अध्याय भारत की प्रगति में जुड़ रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, "यह परियोजनाएं दिखाती हैं कि देश अब बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. कांग्रेस ने कभी बिजली की अहमियत नहीं समझी. जब मैंने सत्ता संभाली तो 2.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी. आज हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर घर और हर गांव तक रोशनी पहुंचे."

'18,000 गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे'

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे. पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने मुफ्त कनेक्शन देकर 2.5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई और जहां तार पहुंचे, वहां बिजली भी सुनिश्चित की.

स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस स्वच्छ ऊर्जा है. उन्होंने बताया कि आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, उनमें बड़े पैमाने पर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं.

