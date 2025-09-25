scorecardresearch
 

'बेहतरीन दोस्त हैें...', ट्रंप और PM मोदी के रिश्तों पर क्या बोले अमेरिकी अधिकारी

अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी बेहतरीन दोस्त हैं. हम हमारे दोस्तों को तवज्जो देते हैं. हम भारत को अच्छे दोस्त और पार्टनर के तौर पर देखते हैं.

ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर क्या बोले अमेरिकी अधिकारी (Photo: PTI)
ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर क्या बोले अमेरिकी अधिकारी (Photo: PTI)

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निशाना साध चुके हैं. लेकिन इन सबके बावजूद ट्रंप कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को बेहतरीन दोस्त बता चुके हैं. अब अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी ने ट्रंप और मोदी के रिश्तों पर बयान दिया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव है. दोनों नेताओं की मुलाकात क्वाड समिट में हो सकती है.

उन्होंने बताया कि जहां तक दोनों नेताओं की मुलाकात का सवाल है. तो मैं कुछ भी तय होने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन इतना तय है कि आप पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों की मुलाकात देखेंगे. दोनों के संबंध बहुत ही गहरे और बेहतरीन हैं. क्वाड समिट भी होना है. हम इस पर काम कर रहे हैं. यह होगी लेकिन अगर दोनों नेताओं की मुलाकात इस साल नहीं हुई तो अगले साल की शुरुआत में होगी. हम फिलहाल तारीखों पर काम कर रहे हैं.

इस साल के अंत में क्वाड की बैठक होनी है. भारत इस बार क्वाड समिट की मेजबानी करने जा रहा है. इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है. 2024 में यह समिट अमेरिका में हुआ था.

---- समाप्त ----
